Van Aert werd verrast door 'bom' Van der Poel in Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert baalt ervan dat hij zondag niet in staat was om mee te strijden om de winst in de Ronde van Vlaanderen, maar is ook realistisch. De Jumbo-Visma-renner merkte dat hij de minst sterke van de 'Grote Drie' was.

Van Aert moest passen toen in de finale écht gas werd gegeven door met name Van der Poel. Achter winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Van der Poel verloor hij vervolgens ook de sprint om de vierde plek.

"Ik was wat verrast door de bom van Mathieu van der Poel op de Kruisberg. Ik zat met mijn hoofd misschien al te veel bij wat nog moest komen. Maar de benen hebben gesproken", zei Van Aert tegen onder meer Sporza.

"Voor mij was de overwinning toen al weg. Als ik daar niet meekon, zou ik op de Oude Kwaremont ook niet meekunnen. Ik heb nog geprobeerd eruit te halen wat erin zat. Ik vind het vooral jammer voor de ploeg dat ik ook nog naast het podium viel. Dat hadden ze op z'n minst verdiend."

Het moment waarop Mathieu van der Poel flink versnelt en Wout van Aert moet passen. Foto: AFP

'Ik draai de bladzijde snel om'

De 28-jarige Van Aert had zich ten doel gesteld om dit seizoen de Ronde van Vlaanderen óf Parijs-Roubaix te winnen. Het moet dus zondag in Roubaix gebeuren voor de kopman van Jumbo-Visma.

"Ik draai de bladzijde snel om", zei hij over zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen. "Ik moet er nog eens rustig over nadenken, maar ik ben niet van plan om in een hoekje te kruipen. Volgende week sta ik er weer."

Van Aert was recent wel de beste in de E3 Saxo Bank Classic, waar hij wél afrekende met Van der Poel en Pogacar. In Gent-Wevelgem schonk hij de zege onlangs aan ploeggenoot Christophe Laporte, met wie hij samen vooruit was.