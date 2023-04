Van der Poel overtreft zichzelf in Ronde van Vlaanderen: 'Ben op waarde geklopt'

Mathieu van der Poel reed zondag zijn beste Ronde van Vlaanderen, maar dat leverde hem niet zijn derde overwinning op. De 28-jarige Nederlander moest na een fraai gevecht zijn meerdere erkennen in een ijzersterke Tadej Pogacar.

Tijdens zijn eenzame 13 kilometer van de top van de Paterberg naar de finishlijn in Oudenaarde kijkt Van der Poel regelmatig op zijn vermogensmeter. De kopman van Alpecin-Deceuninck ziet waardes waar hij in zijn eerste vier deelnames aan de Ronde van Vlaanderen niet aan kwam.

Toch komt hij geen seconde dichter bij koploper Pogacar. Sterker nog, Van der Poel ziet de tweevoudig Tour de France-winnaar op de lange, rechte wegen meter voor meter bij hem wegrijden.

"Ik heb mijn beste prestatie ooit neergezet in de Ronde van Vlaanderen", zegt Van der Poel nadat hij op zestien seconden van Pogacar als tweede is geëindigd. "Ik kan aan mijn wattages zien dat ik het laatste stuk naar de finish nog nooit zo sterk ben geweest. Maar ik was net niet goed genoeg om Pogacar te volgen. Dan is het simpel, hè."

Mathieu van der Poel (rechts) feliciteert Tadej Pogacar na de finish van de Ronde van Vlaanderen. Foto: Getty Images

Van der Poel kraakt Van Aert op Kruisberg

Van der Poel maakt in de finale van 'Vlaanderens Mooiste' indruk op de Taaienberg, waar hij na een schakelprobleem heel snel weer aansluiting vindt bij zijn grote rivalen Pogacar en Wout van Aert. Vervolgens plaatst 'VDP' een indrukwekkende demarrage op de Kruisberg, een heuvel met de top op 26 kilometer van de finish.

Die actie betekent het einde van de ambities van Van Aert. "De afgelopen jaren dacht ik niet eens aan een versnelling op de Kruisberg", zegt Van der Poel. "Vandaag kon ik dat wel. Dat bewijst wel hoe goed ik in orde was."

Pogacar kan wel volgen en valt zelf aan op de Oude Kwaremont. "Het was geen verrassing dat Tadej daar ging", aldus Van der Poel. "Ik had alleen geen antwoord op zijn demarrage. Ik was bang dat ik over mijn toeren zou gaan, dus ik ben mijn eigen tempo gaan rijden. Ik hoopte dat ik nog zou terugkomen bij Tadej, maar hij viel niet stil. Ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat hij vandaag te sterk was."

De Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2020 en 2022 baalt vanzelfsprekend dat hij niet voor een derde keer als eerste over de streep kwam in Oudenaarde. "Het blijft klote om tweede te worden. Maar het is makkelijker te accepteren als je op waarde geklopt wordt. Zeker als dat gebeurt door iemand als Tadej, met wie ik het prima kan vinden. Ik mag trots zijn op hoe ik vandaag gereden heb."

Foto: Getty Images

Van der Poel maakt excuses aan ploeggenoten

Van der Poel erkende wel dat hij in de beginfase in de fout ging door niet genoeg van voren te rijden. De Nederlander kwam daardoor twee keer in een achtervolgende groep terecht. "Dat is het nadeel als je in het eerste deel van een koers graag achter in het peloton zit", zegt hij met een glimlach.

Zijn ploegmaten reden het gat twee keer dicht. Daardoor waren de meeste renners van Alpecin-Deceuninck al ver voor de finale gelost uit het peloton. "Ik ga straks mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten", zegt Van der Poel. "Want het was mijn fout en ze hebben me een paar keer moeten redden."

Volgens Van der Poel heeft hij geen energie verspild door die reddingsacties. "Ik heb niet boven mijn niveau moeten rijden om terug te keren. Mijn ploeggenoten helaas wel. Maar dat heeft uiteindelijk geen invloed gehad op de uitslag. Er was gewoon één iemand beter vandaag."