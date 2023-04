Val verpest laatste Ronde voor Van Vleuten: 'Maar laatste uur was mijn beste ooit'

Voor Annemiek van Vleuten was haar laatste Ronde van Vlaanderen niet bepaald een succes. De wereldkampioene was door een val aan de voet van de Koppenberg al kansloos voor de zege, al heeft ze naar eigen zeggen nooit beter gereden dan in haar laatste uur.

"Ik zat goed gepositioneerd aan de voet van de Koppenberg", vertelde Van Vleuten bij Sporza over haar valpartij. "Maar ik ging van de kant af vanuit het gootje en kwam ten val. Dat kwam niet zozeer door mijn eigen schuld, maar wel door mijn eigen toedoen."

De veertigjarige Van Vleuten kreeg nog hulp van twee ploeggenoten, maar zag op de Koppenberg het achterste deel van het peloton te voet naar boven gaan. "Dan weet je dat het gedaan is."

"Zo jammer dat ik mijn laatste Ronde op deze manier heb moeten rijden. Het is bizar dat ik toch nog naar voren ben kunnen rijden. Wellicht ook door de aanmoedigingen; die gaven me wel kracht. Ik heb zo nog een beetje kunnen genieten."

Annemiek van Vleuten op de Paterberg. Foto: AFP

'Jammer dat ik nu niet weet hoe ik ervoor sta'

Uiteindelijk moest Van Vleuten genoegen nemen met de 27e plaats, op bijna vier minuten van de Belgische winnares Lotte Kopecky. Ze rekent erop dat ze over twee weken volledig hersteld aan de start van de Amstel Gold Race staat.

"Ik geloof niet dat ik echt iets vervelends heb overgehouden aan die val", liet de Movistar-renster weten. "Het is alleen jammer dat ik nu na mijn hoogtestage niet weet hoe ik ervoor sta.

Daarentegen sprak Van Vleuten wel over haar beste uur in haar carrière. "Met de inhoud zit het wel goed, want die laatste zestig minuten waren mijn beste ooit. Alleen had ik me graag willen testen, bijvoorbeeld door mee te gaan met een aanval van Lotte."