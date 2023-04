Kopecky is opnieuw ongenaakbaar in Ronde van Vlaanderen, Vollering tweede

Lotte Kopecky heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Belgische renster van SD Worx ontdeed zich op de Oude Kwaremont van haar laatst overgebleven concurrente en kwam solo over de finish.

Vollering, ploeggenote van Kopecky, won de sprint bij de achtervolgende groep. De Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) completeerde het podium.

Kopecky was vorig jaar ook al de sterkste. Toen versloeg ze titelverdedigster Annemiek van Vleuten en Chantal van den Broek-Blaak in de sprint. Kopecky won eerder dit voorjaar Omloop Het Nieuwsblad en de Nokere Koerse.

Kopecky was een van drie troeven van SD Worx in de klassieker. Vollering en Marlen Reusser golden eveneens als favorieten, maar moesten hun meerdere erkennen in hun 27-jarige teamgenote.

Eerder op de dag won Tadej Pogacar de editie bij de mannen. De Sloveen bleef naaste belager Mathieu van der Poel voor. Mads Pedersen sprintte naar de derde plek, vlak voor Wout van Aert.

Van Vleuten kon mede door een valpartij geen rol van betekenis spelen. Foto: Getty Images

Kopecky slaat in beklimming toe

De twintigste editie van de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen ging voortvarend van start. Het tempo lag hoog, met als gevolg dat de meeste vluchtpogingen in de kiem werden gesmoord door het peloton.

De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston (AG Insurance) was de enige die een gaatje kon slaan, maar ze had in haar eentje weinig kans. Bij de beklimming van de Oude Kwaremont, de voorlaatste hindernis, sloeg Kopecky toe. Ze kreeg gezelschap van Silvia Persico (UAE), maar de Italiaanse moest uiteindelijk ook afhaken.

Kopecky breidde haar voorsprong op Persico en consorten gestaag uit en kon in de laatste kilometers rustig aan doen. Na een solo van 18 kilometer passeerde ze juichend de streep in Oudenaarde. Persico werd in de sprint geklopt door Vollering en Longo Borghini.