Pogacar schaart zich in rijtje met Merckx en Bobet: 'Dag om nooit te vergeten'

Tadej Pogacar heeft zich zondag in een illuster rijtje geschaard dankzij zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen is na Louison Bobet en Eddy Merckx de derde renner die zowel de Tour de France als 'Vlaanderens Mooiste' wint.

"Deze dag zal ik nooit vergeten", zei Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates ging op 19 kilometer van de finish in de aanval op de Oude Kwaremont en kwam uiteindelijk solo over de streep, zestien seconden voor Mathieu van der Poel.

"Ik wist dat ik daar aan een solo moest beginnen", doelde hij op de Oude Kwaremont. "Het is een helling die me ligt. Het is puur op kracht naar boven rijden. Het is mijn favoriete stuk van de Ronde."

Pogacar schreef de Tour de France in 2020 en 2021 op zijn naam. De Fransman Bobet won de Ronde van Vlaanderen in 1955 en triomfeerde driemaal in de Tour (1953, 1954 en 1955). Merckx was twee keer de sterkste in Vlaanderen (1969 en 1975) en is vijfvoudig Tour-winnaar (1969, 1970, 1971, 1972 en 1974).

Tadej Pogacar ging in de aanval op de Oude Kwaremont. Foto: Getty Images

'Milaan-San Remo is het moeilijkst om te winnen'

Door zijn overwinning in Vlaanderen heeft de 24-jarige Pogacar nu drie wielermonumenten op zijn erelijst staan. De afgelopen twee jaar was hij de sterkste in de Ronde van Lombardije en in 2021 won hij Luik-Bastenaken-Luik. "Ik kan stoppen en trots zijn op mijn carrière", grapte de tweevoudig Tour-winnaar.

Alleen Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op zijn erelijst. "Milaan-San Remo is het moeilijkst. Ik was er dit jaar heel goed, maar het is zwaar om daar te winnen. We geven het niet op."