Van der Poel berust in tweede plek in Vlaanderen: 'Tadej was gewoon te sterk'

Mathieu van der Poel heeft vrede met zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander moest in een titanenduel uiteindelijk zijn meerdere erkennen in een ontketende Tadej Pogacar.

"Ik ben een heel klein beetje teleurgesteld, maar Tadej was gewoon te sterk", concludeerde Van der Poel na afloop bij Sporza. "Vooral op de Oude Kwaremont had ik niet echt een antwoord op zijn aanval."

Pogacar ging op 19 kilometer van de finish in de aanval op de Oude Kwaremont. Hij haalde de eenzame koploper Mads Pedersen bij en ging vervolgens solo verder. Van der Poel kon als enige nog enigszins volgen, maar wist het gat met de Sloveen niet meer te dichten.

"Het is een van de beste Rondes die ik tot nu toe heb gereden", zei de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Maar ik kwam niet meer dichterbij en ben verdiend tweede geworden. Het enige wat ik kan concluderen is dat hij gewoon te goed was. Meer kon ik niet doen, dus ik kan het wel een plek geven."

In de openingsfase van de wedstrijd raakte Van der Poel tweemaal op achterstand, maar zijn ploeggenoten brachten hem telkens terug. "Ik moet mijn ploeg wel bedanken. Ze hebben me een paar keer gered van de situatie, al heb ik de wedstrijd daar zeker niet verloren."

Van der Poel kwam uiteindelijk zestien seconden na Pogacar over de finish in Oudenaarde. Het was zijn vierde podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. In 2020 en vorig jaar won hij en in 2021 werd hij tweede achter Kasper Asgreen.