Pogacar wint zinderende Ronde van Vlaanderen na titanenduel met Van der Poel

Tadej Pogacar heeft zondag na een spectaculaire koers de 107e editie van de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Sloveen demarreerde 20 kilometer voor de finish en hield concurrent Mathieu van der Poel achter zich.

Pogacar sloeg zijn slag op de Oude Kwaremont. Van der Poel was de enige die in staat was de 24-jarige kopman van UAE Emirates enigszins te volgen. Wout van Aert van Jumbo-Visma kon zijn favorietenrol niet waarmaken en werd vierde.

Het is de eerste overwinning van Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. De tweevoudig Tour de France-winnaar volgt Van der Poel op. De Nederlander won de edities van 2020 en 2022. Pogacar werd vorig jaar bij zijn eerste deelname vierde.

Pogacar doorbrak met zijn zege in de klassieker de hegemonie van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg won dit voorjaar Omloop Het Nieuwsblad (Dylan van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot), de E3 Saxo Bank Classic (Van Aert), Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen (Christophe Laporte).

Slecht begin van Van der Poel

Favoriet Van der Poel moest in de enerverende beginfase vol vluchtpogingen meteen in de achtervolging. De renner van Alpecin-Deceuninck was niet alert bij een waaier en keerde met behulp van ploeggenoten na enige tijd terug in het peloton.

De openingsfase stond verder bol van de valpartijen. Onder anderen Nederlanders Danny van Poppel en Taco van der Hoorn werden slachtoffer en moesten voor verder onderzoek naar het ziekenhuis.

Filip Maciejuk was halverwege de koers verantwoordelijk voor de grootste crash. De Pool van Bahrain Victorious belandde naast de weg in het gras en veroorzaakte met een onhandige manoeuvre een grote valpartij. Bekende namen als Peter Sagan, Tim Wellens en Oier Lazkano gingen naar het asfalt en moesten opgeven. Maciejuk werd even later uit de koers gezet.

Nederlanders in de kopgroep

Ondertussen had zich een kopgroep gevormd met onder anderen twee Nederlanders: Daan Hoole en Elmar Reinders. Het achttal kreeg vijf minuten, maar de voorsprong slonk gedurende de race gestaag. Op 75 kilometer van de finish kreeg de voorste groep gezelschap van elf andere renners.

Op de voorlaatste passage van de Oude Kwaremont roerde Pogacar zich voor het eerst. Hij sloeg een gaatje, maar kreeg al snel Van der Poel en Van Aert in het wiel. De Belg van Jumbo-Visma bleek niet in staat zijn concurrenten te volgen en capituleerde als eerste.

Pogacar zette opnieuw aan en ditmaal moest ook Van der Poel het hoofd buigen. De Sloveen haalde de overgebleven koploper Mads Pedersen bij en vergrootte daarna zijn voorsprong op de Nederlander.