Quick-Step houdt moed: 'Weiger te geloven dat 'die gelen' sterker zijn'

Ondanks de recente overmacht van Jumbo-Visma maakt manager Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step een strijdbare indruk in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen van zondag.

"Ik weiger te geloven dat 'die gelen' sterker zijn dan onze renners", verwijst Lefevere in gesprek met Sporza naar de dominantie van de in geel-zwarte tenues getooide Nederlandse ploeg. "Dat zit misschien op dit moment wel in het hoofd. Maar als je je al op voorhand verslagen acht, dan kun je beter thuisblijven om te kaarten."

Tot nu toe domineert Jumbo-Visma de voorjaarsklassiekers. Dat begon al op 25 februari, toen Dylan van Baarle de Omloop Het Nieuwsblad won. Daarna zegevierde de Nederlandse ploeg ook in de E3 Saxo Classic (Wout van Aert), Gent-Wevelgem (Christophe Laporte) en Dwars door Vlaanderen (Laporte). Van Baarle mist trouwens de Ronde van Vlaanderen door een valpartij in de E3 Saxo Classic.

Soudal Quick-Step daarentegen presteert tot nu toe zeer matig in de Belgische eendagswedstrijden. "We hebben al enkele klappen gekregen, maar zijn nog niet knock-out", stelt Lefevere, die met Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Davide Ballerini over voldoende grote namen beschikt in de klassieker. Wel presteren zij om uiteenlopende redenen wisselend, wat weinig goeds voorspelt voor de Ronde van Vlaanderen.

Alaphilippe, die drie jaar geleden in 'Vlaanderens Mooiste' ten val kwam door een botsing met een motor toen hij met Mathieu van der Poel en Wout van Aert deel uitmaakte van de kopgroep, geeft toe dat zijn ploeg geen topfavoriet herbergt. "Maar dit wil niet zeggen dat we geen ambities hebben. Ik heb er vertrouwen in dat we een heel mooie koers kunnen rijden."

De dertigjarige Fransman vindt niet dat het aan zijn ploeg is om de koers te controleren. "Daardoor kunnen we later misschien meer aanwezig zijn. We laten de schouders in ieder geval niet hangen."