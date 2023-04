Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar domineren dit voorjaar het wielerpeloton. De 'Grote Drie' zullen zondag in de Ronde van Vlaanderen ook weer de topfavorieten zijn. "Het is net alsof ze in een andere categorie rijden."

Met nog 20 kilometer te gaan in de E3 Saxo Classic lacht Van Aert even naar Van der Poel en Pogacar. De kopman van Jumbo-Visma is net als eerste boven gekomen op de Tiegemberg, de laatste helling van de Vlaamse semiklassieker, en dat levert hem een cadeaubon ter waarde van 3.000 euro aan badkamerartikelen op.

"Ik wist dat er een leuke prijs op de top lag. Dus ik dacht: die pak ik mee", zegt Van Aert na de koers van vorige week vrijdag met een grote glimlach. "Ik zag dat Tadej en Mathieu niet op de hoogte waren van de premie, dus ik besloot om ze pas na de klim in te lichten."

Van der Poel kan het dolletje van zijn eeuwige rivaal wel waarderen. "Misschien moet Wout zijn badkamer renoveren?", vraagt de Nederlander zich met een knipoog af. "Ik hoorde inderdaad pas van die premie toen Wout het vertelde na de Tiegem. Ach, als strijdlustigste renner van de dag mag ik een jaar lang gratis tanken. Misschien is dat wel een mooiere prijs."

Van Aert, Van der Poel en Pogacar hebben alle tijd voor een grapje, omdat ze de concurrentie op grote achterstand hebben gereden. De 'Grote Drie' kunnen daardoor in Harelbeke om de zege sprinten, zes dagen nadat ze de finale van Milaan-San Remo ook al hadden gekleurd. In Italië won Van der Poel, nu is Van Aert de beste.

"Het is net alsof deze drie mannen in een andere categorie rijden", zegt de Belgische wielercommentator José De Cauwer tijdens de tv-uitzending van de E3 Saxo Classic. "Maar dat is toch echt niet zo. Het is allemaal dezelfde categorie."

Van der Poel: 'Wat Pogacar doet, is het speciaalst'

Erik Dekker graaft in zijn geheugen. "Ik herinner me dat er in de Vuelta van 2014 ook drie renners continu bovenuit staken: Alberto Contador, Chris Froome en Alejandro Valverde", zegt de oud-toprenner in gesprek met NU.nl. "Maar in een grote ronde en op langere beklimmingen is dat wat makkelijker."

"Ik vind het heel bijzonder en erg knap dat het Van der Poel, Van Aert en Pogacar nu ook lukt in de Vlaamse klassiekers, met al die hellinkjes en andere hindernissen. Er zit schoonheid in hoe hard zij kunnen fietsen ten opzichte van de vierde man van het veld. Ze worden terecht de 'Grote Drie' genoemd. Ze zijn zoveel beter dan de rest."

Wielerliefhebbers zijn er al jaren aan gewend dat Van der Poel en Van Aert in grote koersen tegen elkaar om de winst strijden. De twee hadden in 2009 als nieuwelingen bij een veldrit in het Belgische Essen-Horendonk hun eerste gevecht (Van der Poel won, Van Aert werd zesde). De teller staat inmiddels al op meer dan 250 duels.

Pogacar heeft van de fraaie tweekamp een spectaculaire driestrijd gemaakt. De 24-jarige Sloveen is de eerste Tour de France-winnaar deze eeuw die zich in een seizoen én op de Ronde van Frankrijk én op de kasseienklassiekers focust. "Ik vind wat Tadej doet het speciaalst van ons drieën", zegt Van der Poel. "Omdat we in het verleden niet vaak hebben gezien dat een renner in de Tour én in Vlaanderen kan meedoen om de winst."

Van Aert gebruikt het woord "buitengewoon" om Pogacar te beschrijven. "Tadej is een groot kampioen, die ervoor zorgt dat Mathieu en ik echt ons topniveau moeten halen. Het is inmiddels niet meer verrassend als we met z'n drieën voorop zijn. Maar die strijd maakt een zege als in de E3 Saxo Classic wel specialer."

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

Wat moet je doen om de 'Grote Drie' te kloppen?

Praktisch alle kenners verwachten zondag in de Ronde van Vlaanderen - de belangrijkste Vlaamse klassieker van allemaal - wederom een strijd tussen de 'Grote Drie'. Al deed Van Aert donderdag op een persconferentie nog een dappere poging om een aantal andere kanshebbers naar voren te schuiven.

"Er leunen nog heel wat jongens dicht tegen ons niveau aan", zei de thuisfavoriet tegen Sporza. "In mijn ploeg hebben we Tiesj Benoot, Christophe Laporte en zelfs Nathan Van Hooydonck. Daarnaast verwacht ik ook Neilson Powless, Stefan Küng, Matej Mohoric en Valentin Madouas. En onderschat Tom Pidcock niet na zijn comeback."

Van der Poel stelde vrijdag dat hij zich ook niet wil vastpinnen op een driestrijd. "De koers is onvoorspelbaar. Het is té gemakkelijk om te zeggen dat we er met zijn drieën bovenuit gaan steken. Er kunnen renners opduiken die anders of specifieker hebben toegewerkt naar de 'Ronde' en zondag ook in staat zijn om de cruciale passages te overleven. En er kunnen goede renners zijn die anticiperen."

Anticiperen is precies wat Dekker renners van buiten de 'Grote Drie' adviseert. De Nederlander eindigde in 2001 als tweede in de Ronde van Vlaanderen, achter de Italiaan Gianluca Bortolami. Zij reden toen de hele dag in een kopgroep.

"Het is geen zekerheid dat Van der Poel, Van Aert of Pogacar zondag zal winnen. Dat is het mooie van wielrennen", zegt Dekker. "Er zijn 1.001 scenario's mogelijk voor deze koers. Maar één ding is wel zeker: als de concurrentie bij de laatste passage van de Oude Kwaremont nog bij de 'Grote Drie' zit, dan hebben ze verloren. Want als Van der Poel, Van Aert en Pogacar daar gaan, kan er echt niemand mee."