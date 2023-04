Van Vleuten moet dreamteam SD Worx verschalken in jacht op Vlaanderen-triomf

Team SD Worx heeft met Lotte Kopecky, Demi Vollering en Marlen Reusser drie topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen in huis. Het is de vraag of tweevoudig winnares Annemiek van Vleuten zondag een antwoord heeft op de dominantie van de Nederlandse ploeg.

Bij de mannen reden Jumbo-Visma-ploeggenoten Wout van Aert en Christophe Laporte vorig weekend gearmd richting de finish van Gent-Wevelgem. Net voor de streep kneep Van Aert in zijn remmen en gunde hij zijn teamgenoot de zege.

Hoe anders was dat vorige maand in de Strade Bianche Donne. Ploeggenotes Vollering en Kopecky reden weg bij alles en iedereen - zelfs een paard - maar gaven elkaar niets cadeau. Vollering trok in de eindsprint aan het langste eind.

"Dat was geen issue", zegt ploegleider Danny Stam. "Het is niet aan ons om te bepalen wie er wint. Als er iemand van Team SD Worx wint, is de missie geslaagd. Er is geen onderlinge strijd. Het is gewoon luxe, geen probleem."

Zondag wil de ploeg in de Ronde van Vlaanderen alweer de negende overwinning van het seizoen boeken. Een duidelijke kopvrouw is er niet. Vorig weekend won Reusser met overmacht Gent-Wevelgem. Woensdag schreef Vollering Dwars door Vlaanderen op haar naam en de ploeg heeft met Kopecky ook nog de winnares van 2022 in huis.

Lotte Kopecky en Demi Vollering sprinten om de winst in Strade Bianche. Foto: Getty Images

'We gaan voor elkaar door het vuur'

Vollering onderstreept de woorden van Stam dat er geen onderlinge strijd is. "We zijn superclose en gunnen het elkaar echt. We gaan voor elkaar door het vuur", zegt de 26-jarige Nederlandse.

"Het geheim van onze ploeg is de teamsfeer. Drie favorieten in het team hebben, is voor ons niet moeilijk. Het is voor de andere ploegen moeilijker om in te schatten wat we gaan doen", zegt Vollering.

Haar teamgenote Kopecky bewees haar vorm met winst in de Omloop Het Nieuwsblad en de Nokere Koerse. "Ik voel me sterker dan vorig jaar. Ik verteer de hellingen vlotter en het gaat gewoon makkelijker", zegt de 27-jarige Kopecky. "Voor een Belg is de Ronde van Vlaanderen heel speciaal. Dat ik met rugnummer 1 mag starten, maakt het zowaar nog specialer."

De derde favoriete in de ploeg is Reusser, die vorig jaar vijfde werd. Winst in de Ronde van Vlaanderen blijkt bovenaan haar verlanglijst te staan. "Dit is mijn lievelingswedstrijd. De opeenvolging van hellingen maakt het mooi. Het is gewoon een lastige koers en daar houd ik van", zegt de 31-jarige Zwitserse.

Ondanks de topfavorieten in zijn ploeg is de winst volgens Stam geen zekerheid. "Het is niet zoals een spelletje. Ik ga wat schuiven met pionnen en ik win. Er staan nog andere rensters aan de start. Ik denk dan vooral aan Annemiek van Vleuten."

Annemiek van Vleuten in de regenboogtrui in Strade Bianche. Foto: Getty Images

Van Vleuten vol goede moed naar Vlaanderen

Met de Ronde van Vlaanderen rijdt Van Vleuten zondag haar eerste koers sinds de Strade Bianche van een maand geleden. "Ik heb een goed trainingskamp kunnen draaien en ik denk dat ik er zeker een schepje bovenop heb kunnen doen. Ik ben nieuwsgierig wat het resultaat is en heb zin om weer te koersen", schrijft de veertigjarige renster van Movistar in haar blog.

Van Vleuten wacht nog op haar eerste zege in 2023, maar gaat vol goede moed naar Vlaanderen. "Ik weet dat ik in de Strade Bianche niet goed genoeg was om hen (Team SD Worx, red.) te volgen, maar elke koers is anders en ik ben ook beter."

"Team SD Worx is momenteel overduidelijk het sterkste blok. Zondag wordt het misschien een beetje 'hoe een koe een haas vangt'." Van Vleuten schreef 'Vlaanderens Mooiste' in 2011 en 2021 al op haar naam en gaat ook in haar afscheidsjaar voor de zege.

"Ik ga natuurlijk niet mijn tactiek verklappen, maar ik kom liever niet weer in de tang te zitten bij een overtal van SD Worx, al is die kans best aanwezig. We moeten een plan smeden om te kijken hoe we daar tussenuit kunnen knijpen", schrijft de wereldkampioene.

Van Vleuten noemt het teamspel cruciaal. Haar ploeggenotes Floortje Mackaij en Liane Lippert lieten met een toptiennotering in Dwars door Vlaanderen zien in goede vorm te zijn. "Daar moeten we het ook zeker van hebben, om het spel met drie te kunnen spelen. Dat is ook anders dan in voorgaande jaren en biedt ook opties."

Daarnaast hoopt Van Vleuten dat andere teams ook mee gaan doen. "Dat valt tot nu toe een beetje tegen. Ik hoop dat FDJ ook mee gaat koersen en dat meerdere ploegen een plan hebben. Dat gaat ook wel in het voordeel werken. We moeten het niet zomaar opgeven tegen dat sterke overwicht."