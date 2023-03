Van der Poel ziet Jumbo-Visma domineren: 'Maar wij willen ook initiatief in Ronde'

Mathieu van der Poel wil dat zijn ploeg Alpecin-Deceuninck zondag in de Ronde van Vlaanderen het initiatief neemt als dat mogelijk is. De tweevoudig winnaar van 'De Ronde' erkent wel dat het een lastige klus wordt, aangezien Jumbo-Visma de afgelopen weken de dienst uitmaakt in het peloton.

"Iedereen heeft gezien dat Jumbo-Visma er bovenuit steekt", zegt de 28-jarige Van der Poel vrijdag. "Na wat ze de voorbije weken hebben getoond, is het logisch dat naar hen zal worden gekeken. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat ook wij initiatief moeten nemen op het moment dat het nodig is."

Jumbo-Visma wist dit voorjaar als eerste wielerploeg ooit in één seizoen Omloop Het Nieuwsblad (Dylan van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot), de E3 Saxo Bank Classic (Wout van Aert) en Gent-Wevelgem (Christophe Laporte) te winnen. Van der Poel schreef twee weken geleden voor het eerst in zijn loopbaan Milaan-San Remo op zijn naam.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel Blijf met meldingen op de hoogte

Van der Poel hoopt zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Daarmee zou hij samen met zes andere renners mederecordhouder worden. "Het zou wel mooi zijn, maar verder ben ik daar niet echt mee bezig", zegt hij. "Eén keer de Ronde van Vlaanderen winnen, dát was een doelstelling. Maar ik pin me absoluut niet vast op een aantal."

"Ik neem de ervaring van de afgelopen jaren natuurlijk mee", vervolgt hij. "Wanneer en waar ik goed moet positioneren. Ik ken de belangrijke passages. Maar goede benen is een grotere vereiste dan die ervaring. Je kunt alle onderdelen beheersen als de beste, als je zondag de benen niet hebt, koop je er niets voor."

Van der Poel zocht Spaanse zon op

Om zich optimaal voor te bereiden trainde Van der Poel deze week in Spanje. "Daar heb ik in ideale omstandigheden nog wat extra arbeid verricht om in zowel de Ronde als Parijs-Roubaix in orde te zijn. De goede weersomstandigheden daar waren uiteraard ook een bepalende factor", zegt Van der Poel, die volgende week zondag aan de start staat van Parijs-Roubaix.

"Ik heb in het verleden al gemerkt dat ik in Parijs-Roubaix meestal net iets minder was dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat wilde ik dit jaar vermijden. Afgelopen zondag werkte ik er nog een laatste echt lange training af, maar ook de dagen erna stonden nog wat langere trips op het menu met extra accenten om in de Ronde al op mijn best te zijn. De laatste dagen bouwde ik uiteraard wat rust in, om de frisheid te bewaren."

Naast Jumbo-Visma, met Van Aert als belangrijkste troef, wordt ook Tadej Pogacar als grote kanshebber gezien. De 'Grote Drie' staken er de afgelopen weken telkens bovenuit, maar Van der Poel wil zich vooraf niet blindstaren op een driestrijd. "De koers is onvoorspelbaar", vervolgt hij.