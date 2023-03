Britse wielerronde Women's Tour gaat niet door vanwege financiële problemen

De Women's Tour wordt in 2023 niet verreden, omdat de begroting niet is rondgekomen. Dat heeft de organisatie van de Britse rittenkoers vrijdag bekendgemaakt.

De World Tour-wedstrijd zou aanvankelijk in juni verreden worden. De organisatie noemt de oplopende kosten in combinatie met een mindering in sponsorgelden als oorzaak. Daarnaast slaagde de Women's Tour er niet in een nieuwe autosponsor te vinden na het vertrek van SKODA.

In een laatste poging om de wielerronde door te laten gaan werd een crowdfundingactie opgezet. "We bedanken iedereen die heeft gedoneerd voor hun loyaliteit en voor de mooie berichten die we hebben ontvangen", zegt de organisatie, die de donaties terug gaat storten, op de website.

"Deze uitkomst is een grote teleurstelling voor de belanghebbenden, die tijdens dit proces grote ondersteuning en begrip hebben getoond. We zullen samen met hen kijken of we in de toekomst wielerevenementen kunnen organiseren."

De Women's Tour kent een prestigieuze erelijst. In 2014 won Marianne Vos de eerste editie en in 2022 schreef de Italiaanse Elisa Longo Borghini de ronde op haar naam. De Britse Elizabeth Deignan won de rittenkoers als enige renster twee keer: in 2016 en 2019.