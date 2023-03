Van Aert móét niets, maar wil dolgraag: 'Vlaanderen en Roubaix met stip op lijstje'

Wout van Aert is zondag topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen. De Belg van Jumbo-Visma zou het wielermonument in zijn thuisland maar wat graag aan zijn erelijst toevoegen, maar vindt het vervelend als het woord 'moeten' om de hoek komt kijken.

"Ik moet just niks!", foeterde Van Aert vorige week in plat Vlaams in de camera. Hij had zojuist de E3 Saxo Classic gewonnen, maar van blijdschap was weinig te bespeuren. De getergde Jumbo-Visma-kopman wilde even wat wielervolgers op hun plek zetten.

Het is ook niet makkelijk om een renner van wereldklasse te zijn in een wielergek land als België. Voor je het weet kijken fans niet meer naar de wedstrijden die je wél wint, maar wijzen ze naar de hiaten op je erelijst. In het geval van Van Aert zijn dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert maakt ook zeker geen geheim van zijn ambities. "Ik wil zeer graag Vlaanderen of Roubaix aan mijn palmares toevoegen", zegt hij donderdag op een persmoment. "Deze wedstrijden staan met stip genoteerd op het verlanglijstje."

"De Ronde van Vlaanderen is voor mij de grootste koers van het jaar", voegt de 28-jarige Belg daaraan toe. "Ik kijk er enorm naar uit en ik tel af naar zondag."

Wout van Aert gunde ploegmaat Christophe Laporte zondag de zege. Foto: Getty Images

Van Aert schrok van reacties na Gent-Wevelgem

Maar adel verplicht dus, en niet alleen voor Van Aert. Zijn ploeg Jumbo-Visma is bezig aan een sensationeel sterk voorjaar. "Wij hebben al veel champagne gedronken en beseffen maar al te goed dat we schitterende koersen gewonnen hebben", aldus Van Aert. "Ik zal niet ontkennen dat de stress toeneemt. Die heeft iedereen."

Met name ploegmaat Christophe Laporte is in de vorm van zijn leven. De Fransman won woensdag Dwars door Vlaanderen, nadat hij zondag al Gent-Wevelgem op zijn naam had geschreven. Over die zege was in België veel te doen. Vluchtmakker Van Aert liet Laporte namelijk met een grootmoedig gebaar als eerste de finish passeren.

"Ik heb daar veel mooie berichten over gekregen", vertelt Van Aert. "Maar ik schrok soms van bepaalde mensen die hun opinie moesten uiten. Toen het vorig jaar in de E3 Saxo Classic andersom gebeurde, en Christophe míj liet winnen, hoorde ik niemand. Als ik Vlaanderen win, heb ik dat aan mijn team te danken."

Zondag moet Van Aert het in ieder geval zonder een andere ijzersterke ploegmaat stellen. Dylan van Baarle is niet fit genoeg om mee te doen. "Dat is een aderlating voor ons", aldus de Jumbo-Visma-kopman. "Hij heeft de motor om lang mee te gaan in de klassiekers."