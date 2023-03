Jumbo-Visma zonder schaduwfavoriet Van Baarle naar Ronde van Vlaanderen

Dylan van Baarle gaat zondag niet van start in de Ronde van Vlaanderen, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma donderdag. De Nederlandse schaduwfavoriet heeft vermoedelijk te veel last van zijn val in de E3 Saxo Classic.

Van Baarle moest woensdag al verstek laten gaan in Dwars door Vlaanderen, de semiklassieker die hij twee jaar geleden op zijn naam schreef. Afgelopen vrijdag kwam de dertigjarige Zuid-Hollander hard ten val in de E3 Saxo Classic. Hij reed die koers toen niet uit.

Het afzeggen van Van Baarle betekent een aderlating voor Jumbo-Visma. De renner uit Voorburg is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldtopper in het eendagswerk. Vorig seizoen won hij Parijs-Roubaix en werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen. Een maand geleden soleerde hij naar zege in de Omloop Het Nieuwsblad.

Toch zal Jumbo-Visma niet bij de pakken neerzitten. De geel-zwarte formatie is momenteel oppermachtig en geldt - ook zonder Van Baarle - als de te kloppen ploeg in de Ronde van Vlaanderen. Vermoedelijk kunnen alleen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel serieuze tegenstand bieden.

Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen in 2022. Foto: Getty Images

'Het is aan ons om dit nu goed op te vangen'

Wout van Aert voert Jumbo-Visma zondag aan, met de in bloedvorm verkerende Christophe Laporte als schaduwkopman. Tiesj Benoot zal voor zijn eigen kans mogen gaan, terwijl Nathan Van Hooydonck een outsider genoemd mag worden. Edoardo Affini, Tosh Van der Sande en Nederlander Tim van Dijke hebben een ondersteunende rol.

Van Aert op zijn persconferentie werd donderdag op een persconferentie uiteraard gevraagd naar de afwezigheid van Van Baarle. "In de lange klassiekers heeft hij bewezen dat hij een meerwaarde is. Het is aan ons om dit nu goed op te vangen", zei de Belg.

De Ronde van Vlaanderen gaat zondag om 10.00 uur van start. De finish wordt rond 16.30 uur verwacht. De vrouwenkoers arriveert een uurtje later in Oudenaarde.