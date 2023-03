Paard is deze keer de beste vriend van Vollering: 'We zitten in een lekkere flow'

Demi Vollering won woensdag Dwars door Vlaanderen door een fraaie solo af te ronden. Op het podium werd de kopvrouw van Team SD Worx voor de tweede keer dit seizoen geconfronteerd met een paard. Het dier bleek ditmaal haar beste vriend.

Dat was begin deze maand wel anders in Strade Bianche, toen Vollering plots een losgeslagen paard voor zich uit zag galopperen. Ze kreeg de schrik van haar leven, maar reed door en wist de Italiaanse gravelkoers alsnog te winnen. Woensdag in Dwars door Vlaanderen was Vollering opnieuw de beste.

"De ploeg was zo hard aan het knallen vandaag", zei een dolgelukkige Vollering na afloop. "We liepen steeds op de feiten vooruit. Ik hoefde alleen te controleren en voelde dat ik goed was. Dankzij mijn ploeggenoten zat ik heel erg op m'n gemak en kon ik me sparen.”

Daarmee doelt Vollering met name op Marlen Reusser en Mischa Bredewold. De twee sprongen in de finale vaak mee, waardoor hun kopvrouw zich gedeisd kon houden. "Ik kon de hele tijd blijven wachten. En toen ik het moment zag, ben ik er vol voor gegaan", aldus de 26-jarige Zuid-Hollandse.

Demi Vollering en haar gewonnen knuffelpaard. Foto: Getty Images

Excuses aan andere rensters

Vollering wilde nog wel excuses aanbieden. "Sorry voor alle andere meiden, want ik geloof dat ik erg irritant was. Floortje Mackaij en Liane Lippert (beiden Movistar, red.) werden een beetje gek van me. Ik mag die meiden graag. Ik heb dan altijd het gevoel dat ik sorry moet zeggen."

Zondag is Vollering een van de topfavorieten in de Ronde van Vlaanderen. "We gaan daar met een luxe gevoel naartoe", blikte ze vooruit. "We zitten met de ploeg in een lekkere flow. Flow with the go, zoals we dat zeggen. We flowen erg lekker."

Met een brede lach kon Vollering vervolgens met haar pas verworven knuffelpaard pronken. Het dier dat haar eerder deze maand zo de schrik op het lijf had gejaagd, kon ditmaal als trofee aan het publiek getoond worden.

