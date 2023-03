Jumbo lijkt na 2024 te stoppen als hoofdsponsor in schaatsen en wielrennen

Delen via E-mail

Jumbo is bezig zich terug te trekken uit de topsport. De supermarktketen stopt na 2024 als hoofdsponsor in het wielrennen en schaatsen, zo meldt de NOS . Daardoor moeten de ploegen van Jumbo-Visma op zoek naar een nieuwe geldschieter.

Het is goed mogelijk dat Jumbo na 2024 zelfs volledig uit de sport verdwijnt. Het AD meldde dinsdagavond dat de Brabantse supermarktketen, die een roerig jaar achter de rug heeft, dit momenteel overweegt.

Jumbo bevestigt dat woensdag. "Op dit moment kijken we naar onze positionering", vertelt een woordvoerder. "Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant."