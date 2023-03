Vollering soleert naar schitterende zege in Dwars door Vlaanderen, Vos derde

Demi Vollering heeft op fraaie wijze Dwars door Vlaanderen op haar naam geschreven. De renster van Team SD Worx kwam solo over de finish en hield enkele klinkende namen achter zich.

Vollering plaatste de beslissende aanval op een kleine 10 kilometer van de finish. Marianne Vos probeerde haar landgenote te volgen, maar had eerder in de koers te veel krachten verspeeld en moest haar hoofd buigen.

Voor Vollering is het de tweede grote zege van het seizoen. Ze was eerder de beste in een spectaculaire editie van Strade Bianche, waarin ze een losgeslagen paard én ploeggenote Lotte Kopecky moest trotseren. Tot zulke fratsen kwam het niet in de Belgische klassieker.