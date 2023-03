Feestweek Jumbo-Visma duurt voort: Laporte wint ook Dwars door Vlaanderen

Delen via E-mail

Christophe Laporte heeft woensdag Dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. Drie dagen na zijn winst in Gent-Wevelgem soleerde de Fransman van Jumbo-Visma naar de winst in het voorproefje op de Ronde van Vlaanderen.

Voor Jumbo-Visma is het de derde zege in een week tijd. Vrijdag won Wout van Aert voor het tweede jaar op rij de E3 Saxo Classic, waarna de Belg zondag teamgenoot Laporte de winst gunde in Gent-Wevelgem.