Zwitserse Reusser wint chaotische Gent-Wevelgem ondanks verkeerde afslag

Marlen Reusser heeft zondag een chaotische vrouweneditie van Gent-Wevelgem gewonnen. De Zwitserse bekroonde een fraaie solo met de winst in een wedstrijd die werd ontsierd door vele valpartijen en waarin de winnares een verkeerde afslag nam.

Reusser reed met nog 40 kilometer voor de boeg op de Baneberg weg uit het peloton. De 31-jarige renster van de Nederlandse ploeg SD Worx had al snel een ruime voorsprong te pakken en breidde dat verschil op de Kemmelberg uit naar een minuut.

Op 25 kilometer van de finish lag Reusser al meer dan twee minuten voor op het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton. De tijdritspecialist gaf die voorsprong niet meer uit handen, al nam ze op 4 kilometer van de meet wel even een verkeerde afslag.

Desondanks hield Reusser haar voorsprong vast en en boekte ze haar eerste zege in een eendagswedstrijd op WorldTour-niveau. Eerder won ze onder meer een etappe in de Tour de France Femmes en de Challenge by La Vuelta. Ook werd de Zwitserse de afgelopen twee jaar Europees kampioene tijdrijden.