Sterkere Van Aert laat 'goede vriend' Laporte winnen: 'Sprinten had raar gevoeld'

Wout van Aert vindt het logisch dat hij het winnen van Gent-Wevelgem zondag overliet aan ploegmaat Christophe Laporte. De twee Jumbo-Visma-renners zorgden voor een huzarenstukje door samen weg te rijden en dus ook samen over de finish te komen.

"Of ik de beste man in de koers was? Misschien wel, ja. Maar alleen had ik het niet gekund. Of ik hier spijt van ga krijgen? Nee, dat denk ik niet. In mijn hoofd hebben we deze Gent-Wevelgem samen gewonnen."