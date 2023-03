Jumbo-Visma heerst in Gent-Wevelgem: Van Aert gunt Laporte de zege

Christophe Laporte heeft zondag een kletsnatte editie van Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. De Fransman werd de zege gegund door zijn ploeggenoot Wout van Aert na een indrukwekkende coup van Jumbo-Visma.

Van Aert en Laporte gingen op 52 kilometer van de finish in de aanval. Het duo van Jumbo-Visma begon vervolgens aan een koppeltijdrit en liep richting de streep steeds verder uit op de achtervolgende groep.

Van Aert en Laporte werden niet meer teruggepakt en mochten in Wevelgem om de zege strijden. De twee besloten niet te sprinten. De Belg gunde zijn ploeggenoot de eerste zege in een klassieker. Laporte won eerder in zijn carrière onder meer een rit in de Tour de France.

Sep Vanmarcke won op een kleine twee minuten de sprint van de achtervolgende groep en eindigde als derde. Jumbo-Visma-talent Olav Kooij was op de achtste plaats de beste Nederlander en hield Danny van Poppel één plek achter zich.

Voor Jumbo-Visma was het de tweede zege in een klassieker in drie dagen. Vrijdag won Van Aert voor het tweede jaar op rij de E3 Saxo Classic, waarin hij Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar voorbleef.

Christophe Laporte en Wout van Aert reden op meer dan 50 kilometer van de finish weg op de Kemmelberg. Foto: Getty Images

Teunissen en Van Avermaet in vroege vlucht

In de 85e editie van Gent-Wevelgem vormde zich al snel een kopgroep van acht renners, onder wie Greg Van Avermaet. Zij kregen na ruim 100 kilometer gezelschap van acht anderen. Tot die groep behoorden met Mike Teunissen en Elmar Reinders twee Nederlanders.

De vluchters reden in de regen lange tijd vooruit, maar kregen niet al te veel voorsprong van het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton. Fabio Jakobsen ging nog even in de achtervolging, maar hij slaagde er niet in om het gat naar de kopgroep te dichten.

Met nog 54 kilometer te gaan zat het avontuur van de vluchters erop, waarna Van Aert en Laporte toesloegen op de Kemmelberg. De Jumbo-Visma-renners hadden in een mum van tijd een gat te pakken en bouwden die voorsprong steeds verder uit.

Van Aert en Laporte reden een imponerende koppeltijdrit en op 40 kilometer van de meet was het verschil met de achtervolgers al een minuut. Ze breidden de voorsprong snel uit naar twee minuten, waardoor duidelijk was dat zij om de zege mochten strijden.