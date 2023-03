Groves wint op fiets ploeggenoot in Catalonië, Roglic pareert aanval Evenepoel

Kaden Groves heeft zaterdag de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër was op de fiets van een ploeggenoot de sterkste in de massasprint. Primoz Roglic pareerde een aanval van Remco Evenepoel en behoudt de leiderstrui.

Groves hield de Fransman Bryan Coquard en de Nederlander Ide Schelling achter zich. De 24-jarige renner van Alpecin-Deceuninck had in de finale last van materiaalpech, maar keerde op een fiets van zijn teamgenoot Xandro Meurisse razendsnel terug in het uitgedunde peloton.

Voor Groves was het zijn tweede etappezege in Catalonië. Donderdag was hij in de massasprint te snel voor Coquard en Corbin Strong.

Roglic behoudt na de voorlaatste etappe zijn leiderstrui, met Evenepoel op zijn hielen. De Sloveen heeft een voorsprong van tien seconden. João Almeida staat derde met een achterstand van 1.07 minuten.

De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag. In de laatste etappe staat er een heuvelrit met start en finish in Barcelona op het programma. Over 142 kilometer wordt zes keer de Montjuïc beklommen.

Roglic pareert aanval Evenepoel

In de voorlaatste etappe ging Evenepoel in de afdaling van de slotklim in de aanval. De 23-jarige wereldkampioen sloeg een klein gaatje, maar werd bijgehaald door Roglic.

Op zo'n 15 kilometer van de finish ontstond een woordenwisseling tussen Evenepoel en Roglic. De klassementsleider liet zijn Belgische concurrent het kopwerk verrichten en weigerde over te nemen. Evenepoel ergerde zich aan het gedrag van Roglic en liet zich samen met de Sloveen terugzakken naar het peloton.

Roglic is al vanaf de openingsrit de klassementsleider in Catalonië. De kopman van Jumbo-Visma schreef in Spanje al twee etappes op zijn naam.