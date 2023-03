Jakobsen start verrassend in Gent-Wevelgem na preek van ploegbaas Lefevere

Fabio Jakobsen moet Soudal Quick-Step zondag aan succes gaan helpen in Gent-Wevelgem. Ploegbaas Patrick Lefevere is niet blij met de resultaten van afgelopen weken en stelt daarom met Jakobsen en Tim Merlier zijn twee belangrijkste sprinters op.

"In Gent-Wevelgem doen we wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Merlier als Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten", schrijft Lefevere in zijn wekelijkse column in de Belgische krant Het Nieuwsblad.