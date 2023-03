Van der Poel na tweede plek in spectaculaire E3: 'Ik heb me wel geamuseerd'

Natuurlijk baalde Mathieu van der Poel vrijdag van zijn tweede plek in de E3 Saxo Bank Classic. Maar de 28-jarige renner had ook genoten van de fraaie strijd met Wout van Aert en Tadej Pogacar én van zijn goede vorm een week voor de Ronde van Vlaanderen.

Zes dagen na zijn zege in Milaan-San Remo deed Van der Poel weer wat hij liefste doet: vroeg in een koers aanvallen. "Ik heb me wel geamuseerd", lachte de kopman van Alpecin-Deceuninck vrijdag in Harelbeke.

Afgelopen zaterdag verstopte Van der Poel zich in Italië noodgedwongen tot 15 kilometer voor de finish. Het is dé manier om Milaan-San Remo te winnen, zo bleek ook nu weer. Tegelijkertijd is het een manier van koersen die haast tegennatuurlijk is voor 'VDP'.

Bij zijn eerste wedstrijd van 2023 over de Vlaamse wegen hoefde Van der Poel zich niet in te houden. Hij plaatste zijn eerste versnelling van de E3 Saxo Bank Classic al op de Taaienberg, met nog ruim 80 kilometer te gaan. Het zorgde voor een spectaculaire race, waarin 'De Grote Drie' (Van der Poel, Van Aert en Pogacar) met z'n drieën overbleven.

"Ik ben maar weer eens van ver gaan koersen", zei Van der Poel met een glimlach. "Ik vind een finale van 80 kilometer nu eenmaal leuker dan een finale van maar 15 kilometer. Het was vandaag een mooie en harde wedstrijd. En uiteindelijk kwamen de sterksten vanzelf naar voren. Dat blijft voor mij het lekkerst koersen."

Wout van Aert (rechts) rekent in de sprint af met Mathieu van der Poel (links). Foto: Getty Images

Van der Poel vindt dat hij niks fout heeft gedaan

Door de tegenwind op weg naar finishplaats Harelbeke had aanvallen in de absolute finale weinig zin. De miniversie van de Ronde van Vlaanderen draaide daardoor uit op een sprint tussen de drie beste eendagsrenners van dit moment. Thuisfavoriet Van Aert was op de Stasegemsesteenweg sneller dan Van der Poel, die tweede werd. Pogacar eindigde op gepaste afstand als derde.

"Wout was gewoon iets sterker in de sprint, niks aan te doen", zei Van der Poel. "Ik denk niet dat ik iets fout heb gedaan. Misschien was ik onderweg iets te gretig, maar dat is nu eenmaal de manier waarop ik graag koers. Ik weet dat Wout in een sprint altijd moeilijk te kloppen is, dat heeft hij al heel vaak bewezen. Hij is de verdiende winnaar vandaag."

De Nederlander blijft zo wachten op zijn eerste overwinning in de E3 Saxo Bank Classic. Bij zijn debuut in 2021 werd hij derde. "Ik ben wel een beetje ontgoocheld. Natuurlijk had ik graag gewonnen en ook deze koers op mijn palmares gezet. Maar door mijn zege in San Remo kan ik deze tweede plek wat makkelijker accepteren."

Voor de top drie is er altijd bier na de E3 Saxo Bank Classic. Foto: Getty Images

Van der Poel is vol vertrouwen voor Ronde van Vlaanderen

Van der Poel kreeg in de ruim 200 kilometer lange koers over Vlaamse kasseien en heuveltjes bovendien de bevestiging dat hij in topvorm is in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. De regerend wereldkampioen veldrijden won het Belgische wielermonument in 2020 en 2022 en zal volgende week zondag weer een van de topfavorieten zijn.

"Het resultaat had vandaag nog net wat beter gekund, maar mijn gevoel niet. Ik was weer sterk tijdens de koers, dus ik kan eigenlijk alleen maar tevreden zijn", aldus Van der Poel, die tot de Ronde van Vlaanderen geen koersen meer rijdt. "Mijn werk voor de 'Ronde' zit er bijna op. Ik ga nog een paar keer goed trainen en ontspannen naar de koers toeleven."