Van Aert klopt Van der Poel en Pogacar in prachtige titanenstrijd in E3

Mathieu van der Poel heeft vrijdag naast de overwinning gegrepen in de E3 Saxo Bank Classic. Na een prachtige titanenstrijd verloor de Nederlander de sprint van zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Tadej Pogacar werd derde in de belangrijkste voorbereidingskoers voor de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel, Van Aert en Pogacar rukten zich bij de beklimming van de Oude Kwaremont op 35 kilometer van de streep los van de rest. 'De Grote Drie' reden vervolgens samen naar de streep in de Belgische plaats Harelbeke.

Pogacar probeerde een sprint te voorkomen door twee keer te demarreren, maar de tweevoudig winnaar van de Tour de France kreeg geen ruimte. Daardoor kwam het alsnog aan op een spurt en daarin bleek Van Aert een stuk sneller dan Van der Poel. Pogacar was kansloos en werd derde.

Voor Van Aert is zijn eerste overwinning van het seizoen een grote opsteker richting de Ronde van Vlaanderen, die over negen dagen verreden wordt. De Belg van Jumbo-Visma kende een moeizame aanloop richting het voorjaar. Hij werd vlak voor de start van de Strade Bianche ziek en moest daardoor de start van het seizoen uitstellen.

Van der Poel had vorige week nog grote indruk gemaakt door Milaan-San Remo te winnen. Voor de Nederlander was het zijn derde zege in een monument, na twee eerdere zeges in de Ronde van Vlaanderen. In 'Vlaanderens Mooiste' staan 'De Grote Drie' weer tegenover elkaar.

Dylan van Baarle haalde de finish niet. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad kwam op 58 kilometer van de streep hard ten val. De Nederlander stapte nog wel op zijn fiets, maar gaf 10 kilometer later op. Het is onbekend wat de renner van Jumbo-Visma mankeert en of hij op tijd fit is voor de Ronde van Vlaanderen.

Mathieu van der Poel ging al op 80 kilometer van de streep in de aanval. Foto: Getty Images

Van der Poel schudt vroeg aan de boom

Het was vanaf de start in Harelbeke geen moment rustig in de E3 Saxo Bank Classic. Vijf renners trokken direct ten aanval en kregen de ruimte van het peloton, maar hun voorsprong werd niet meer dan drie minuten. Van het vijftal was de Fransman Thomas Bonnet de bekendste.

Op de Taaienberg stak Van der Poel al op 80 kilometer van de streep het lont in het kruitvat. De kersverse winnaar van Milaan-San Remo raasde de koplopers voorbij en kreeg alleen zijn eeuwige rivaal Van Aert met zich mee.

Pogacar werd wakker en onder aanvoering van de tweevoudig winnaar van de Tour de France keerde het uitgedunde peloton terug bij de twee wielergiganten. De rust keerde daarmee niet terug in de koers.

Van Baarle kwam op 57 kilometer van de streep hard ten val en vervolgens probeerde Van der Poel weg te komen. Dit keer sloten Van Aert en Pogacar gelijk aan, net als Nathan Van Hooydonck, Søren Kragh Andersen en Matej Mohoric.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gaven elkaar geen duimbreed toe in de finale. Foto: Getty Images

'De Grote Drie' werken zich los

Op de Oude Kwaremont deed Pogacar voor het eerst van zich spreken. De Sloveen plaatste op de iconische kasseienheuvel een verschroeiende aanval, die alleen Van der Poel kon pareren. Van Aert moest een gat laten, maar hervond zijn krachten en sloot aan.

Zo ontbrandde een heerlijke strijd tussen 'De Grote Drie', die gezamenlijk negentien Tour-etappes hebben gewonnen. Op de laatste twee heuvels, de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg, gaven ze elkaar geen duimbreed toe, waardoor ze samen naar de finish reden. De rest reed op dik een minuut en was al kansloos.

Pogacar wist dat hij de zwakste sprinter van de drie was en probeerde daarom in de laatste kilometers twee keer weg te rijden. Van der Poel en Van Aert lieten dat niet gebeuren, waardoor het een sprint werd in de straten van Harelbeke.