Roglic maakt prachtdag Jumbo-Visma compleet met nieuwe ritzege in Catalonië

Primoz Roglic heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma rekende op de loodzware slotklim Lo Port af met zijn concurrent Remco Evenepoel en behield de leiderstrui.

Roglic, Evenepoel, Marc Soler en João Almeida bleven vooraan over op de loodzware slotklim (8,4 kilometer met een gemiddelde stijging van 9 procent en pieken van 20 procent). Namen als Egan Bernal, Geraint Thomas en Richard Carapaz moesten lossen in de finale van de bijna 177 kilometer lange rit.

In de laatste kilometer konden Soler en Almeida het tempo niet meer bijbenen en ging de strijd om de dagzege én de leiderstrui tussen Roglic en Evenepoel. De Sloveen bleek daarbij net iets sterker dan de Belg.

Met zijn winst zorgde Roglic voor nieuw dagsucces van Jumbo-Visma. Vlak voordat hij als eerste over de finish kwam, won collega Wout van Aert de E3 Prijs door in een mooi gevecht af te rekenen met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Primoz Roglic reed alert en had de sterkste benen in de vijfde etappe.

Roglic is vanaf het begin de klassementsleider in Catalonië. De Jumbo-Visma-renner won de openingsrit, al moest hij de zege in de twee etappes die volgden aan concurrenten Giulio Ciccone en Evenepoel laten.