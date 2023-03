Groves klopt Schelling bij massasprint in Catalonië, Roglic behoudt leiding

Kaden Groves heeft donderdag de vierde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Australiër was de sterkste in de massasprint. Primoz Roglic behield zijn leiderstrui.

Groves hield de Fransman Bryan Coquard net achter zich. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong eindigde als derde en Ide Schelling was op de vierde plaats de beste Nederlander.

Voor Groves was het zijn eerste overwinning van het seizoen. De 24-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Mathieu van der Poel, won eerder onder meer een etappe in de Vuelta a España.

In het algemeen klassement behield Roglic zijn leidende positie. De kopman van Jumbo-Visma staat in dezelfde tijd als zijn concurrent Remco Evenepoel.

De Ronde van Catalonië gaat vrijdag verder met een bergrit. De finish ligt dan op een beklimming van de buitencategorie. De Spaanse WorldTour-koers duurt tot en met zondag.

Primoz Roglic blijft leider in het algemeen klassement. Foto: Getty Images

Vluchters blijven lang vooruit

De vierde etappe voerde het peloton over 188,2 kilometer van Llívia naar Sabadell. Na een beklimming van de eerste categorie in de beginfase lagen onderweg nog twee colletjes van de derde categorie. De aankomst lag op een vlakke strook, waardoor de kans op een massasprint groot was.

Na een aantal mislukte ontsnappingspogingen vormde zich uiteindelijk een kopgroep van vijf renners. Tot dat gezelschap behoorden onder anderen de Fransman Nans Peters en de Spanjaard David de la Cruz.

Het kwintet reed lange tijd vooruit en had op de top van het laatste gecategoriseerde klimmetje, op 30 kilometer van de finish, een minuut voorsprong. Daarna liep het verschil langzaam terug en met nog 4 kilometer voor de boeg werden de vluchters ingerekend.