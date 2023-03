Vrouwenkoers De Panne ontaardt in chaos door waaiers en massale valpartij

De vrouwenwedstrijd van Classic Brugge-De Panne is donderdag ontaard in een chaos. De Belgische waaierkoers werd ontsierd door meerdere valpartijen en moest zelfs even worden stilgelegd. Toen de stofwolken waren opgetrokken soleerde de Britse Pfeiffer Georgi naar de zege.

Het waaide stevig aan de Vlaamse kust en dat had een flinke invloed op het wedstrijdverloop. De koers werd halverwege opgeschrikt door een massale valpartij. Er gingen zo veel vrouwen tegen de vlakte, dat de wedstrijd moest worden geneutraliseerd.

De Italiaanse oud-wereldkampioene Marta Bastianelli vond zichzelf terug in een greppel, maar kon zonder al te veel verwondingen verder. Dat gold niet voor haar landgenote Letizia Paternoster en de Nederlandse Ilse Grit. Zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Nadat de koers was hervat, sloeg het veld in waaiers uiteen. Er bleef een groep van tien vrouwen vooraan over. Daarbij zaten twee Nederlandse rensters: sprintster Lorena Wiebes en baanspecialiste Maike van der Duin. Ook de Italiaanse wereldkampioene van 2022 Elisa Balsamo was van de partij.

Marta Bastianelli lag in de greppel bij een massale valpartij. Foto: ANP

Lelijke val in kopgroep

Op 10 kilometer van de finish brak deze groep in tweeën. In het achterste gedeelte ging Alice Barnes hard onderuit. Ze sleepte het Belgische talent Julie De Wilde mee in haar val. De twee vrouwen waren bij kennis, maar bleven zwaar gehavend op het asfalt achter.

Vooraan versnelde Georgi. De 22-jarige Britse sloeg een gaatje en liep verder uit doordat haar achtervolgsters niet goed samenwerkten. Zo soleerde ze overtuigend naar de grootste overwinning uit haar loopbaan.

Balsamo was daarachter verrassend de snelste in de sprint voor de tweede plek. Topfavoriete Wiebes moest zich tevredenstellen met de derde stek.

