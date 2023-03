Evenepoel vloert Roglic in bergrit Catalonië, maar komt net tekort voor leiderstrui

Delen via E-mail

Remco Evenepoel heeft woensdag de derde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Belg liet Primoz Roglic achter zich in de finale van een spannende bergrit, maar kwam net tekort om de leiderstrui over te nemen.

Roglic en Evenepoel schotelden de wereld voor de derde dag op rij een voorproefje van de Giro d'Italia voor. De twee gelden als topfavorieten wanneer de Italiaanse rittenkoers over anderhalve maand van start gaat. Maandag won Roglic de eerste slag, de rit van dinsdag eindigde in een gelijkspel en woensdag was Evenepoel de beste.