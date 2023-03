Toptalent Kooij tweede achter winnaar Philipsen in waaierspektakel De Panne

Jasper Philipsen heeft woensdag een spectaculaire editie van Classic Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck was in een klein groepje onder anderen Jumbo-Visma-talent Olav Kooij de baas.

Het waren loodzware omstandigheden in de klassieker aan de Vlaamse kust. Wind en regen teisterden de renners, waardoor het veld telkens in waaiers uiteengeslagen werd. De koerssituatie veranderde om de haverklap.

Uiteindelijk bleef een groep van zo'n twintig sterke coureurs over. Daarbij zaten onder anderen de Nederlandse topsprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Ook andere rappe mannen als Juan Sebastián Molano en Arnaud Démare waren mee vooraan.

Op 15 kilometer van de finish ontstond een breukje in deze kopgroep. Hierdoor wist Philipsen met Kooij en Yves Lampaert weg te rijden. Even later sloot met Frederik Frison een derde Belg aan. Dit viertal bleef vooruit en ging voor de zege strijden.

Frison was de enige van het kwartet zonder overwinning op zijn erelijst en demarreerde in de laatste kilometer. Hij werd eenvoudig gegrepen door Philipsen, die zich vervolgens de sterkste toonde in de sprint. De pas 21-jarige Kooij eindigde vlak daarachter als tweede, voor Lampaert en Frison. Jakobsen won de sprint voor de vijfde plek.

De zege van de 25-jarige Philipsen betekent een nieuw succes voor Alpecin-Deceuninck. Zaterdag won Mathieu van der Poel op fenomenale wijze Milaan-San Remo. De Nederlandse kopman was niet van de partij in De Panne. Vrijdag bindt hij opnieuw de strijd aan met Wout van Aert en Tadej Pogacar in E3 Saxo Bank Classic.