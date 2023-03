Ciccone troeft Roglic en Evenepoel af in enerverende bergrit Ronde van Catalonië

Giulio Ciccone heeft dinsdag de tweede etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Italiaan rekende na een enerverende rit af met Primoz Roglic en Remco Evenepoel in een sprint bergop.

Ciccone bleef in de absolute finale van een lange slotklim samen met Roglic en Evenepoel over. De 28-jarige renner van Trek-Segafredo hield de twee favorieten voor de eindzege knap achter zich en boekte zijn tweede zege van het jaar. Eerder won hij een rit in de Ronde van Valencia.

Roglic won maandag de eerste slag in de strijd met Evenepoel. De Sloveen schreef de openingsrit op zijn naam en bleef zijn Belgische concurrent voor in de eindsprint.

Direct nadat Carr was ingerekend, ging Chaves in de aanval en reageerde alleen Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss. De Colombiaan had in een mum van tijd een halve minuut voorsprong te pakken, terwijl Kuss het gaatje niet kon dichten.