Roglic wint eerste slag in strijd met Evenepoel, Schelling derde in Catalonië

Primoz Roglic heeft maandag de eerste etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. In de eindsprint was hij zijn grote concurrent Remco Evenepoel en de Nederlander Ide Schelling te snel af. Jetse Bol reed de hele dag in de aanval en veroverde zo de eerste bolletjestrui.

In de eerste etappe van de Spaanse rittenkoers van en naar Sant Feliu de Guíxols ging het 164,6 kilometer op en af. Door een valpartij in de laatste 6 kilometer ging een klein peloton richting de finish. De laatste kilometer ging nog 4 procent omhoog.

Koen Bouwman zette de sprint aan voor Roglic, die vroeg aan moest. De kopman van Jumbo-Visma vocht verrassend het eerste duel uit met Evenepoel, die net iets later dan de Sloveen zijn wiel over de streep drukte.

Schelling werd knap derde en lijkt definitief terug op het hoogste niveau na een matig jaar door gezondheidsproblemen. De 25-jarige Schelling toonde eerder al zijn vorm in de Ronde van Oman, met een podiumplaats in de vierde etappe.

Bol veroverde de eerste bolletjestrui. De 33-jarige Nederlander reed van begin af aan in de kopgroep en verzamelde op de vier beklimmingen de meeste punten voor de bergtrui (elf). Miquel Pau is met acht punten tweede in dat klassement, de Belg Rune Herregodts volgt met zes punten.

Robert Gesink keerde maandag terug in het peloton na een bekkenbreuk, opgelopen tijdens de Tour down-under in januari. In Spanje staat de 36-jarige renner van Jumbo-Visma in dienst van Roglic, die naast Evenepoel als favoriet geldt voor de eindzege. De Ronde van Catalonië telt zeven bergachtige etappes en duurt tot en met zondag.

