Toptalent Van Anrooij soleert in Italiaanse heuvelkoers naar eerste zege op de weg

Shirin van Anrooij heeft de Italiaanse wielerklassieker Trofeo Alfredo Binda gewonnen. De 21-jarige uit Goes kwam solo over de finish in Lombardije. Het was de eerste wegzege voor Van Anrooij, die al furore maakte in het veldrijden.

Van Anrooij was de afgelopen drie edities de beste op het wereldkampioenchap veldrijden onder de 23 jaar. Ook op de weg boekte ze bij de talenten twee belangrijke zeges. Zo werd Van Anrooij Europees kampioen op de weg en op de tijdrit.

Ook Marianne Vos stond aan de start van de klassieker. Het was haar rentree na twee maanden afwezigheid vanwege een operatie aan haar bekkenslagader.

Vos ging er op ruim een ronde van het einde samen met Van Anrooij en vijf anderen vandoor. Uiteindelijk sprong Van Anrooij weg bij de koplopers, om na een solo van 24 kilometer juichend over de streep te komen.



Voor Vos was de wedstrijd in de Italiaanse heuvels het bewijs dat ze terug in vorm begint te raken, al viel ze in de slotfase terug. De Brabantse moest afgelopen januari noodgedwongen haar veldritseizoen beëindigen vanwege haar fysieke ongemakken.

Ze kon onder andere niet meedoen aan het wereldkampioenschap in Hoogerheide. Na een trainingsstage op Tenerife was de Trofeo Alfredo Binda haar eerste wedstrijd dit wegseizoen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.