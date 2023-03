Gesink maakt in klimkoers in Catalonië rentree na 'akelige breuk'

Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. De veteraan van Jumbo-Visma is hersteld van een bekkenbreuk en wil in de Spaanse klimkoers Primoz Roglic aan de eindzege helpen.

De 36-jarige Gesink liep de breuk in januari op tijdens de Tour Down Under. De Nederlander werd tijdens de openingsrit op zijn achterwiel getikt en ging hard onderuit. Hij belandde met zijn hoofd op het asfalt. In het ziekenhuis bleek hij alleen een bekkenbreuk te hebben opgelopen.

"Het was een akelige breuk, maar ik kon de knop snel omzetten. Helaas is ook dit soort tegenslagen onderdeel van de wielersport", zegt Gesink zondag op de site van Jumbo-Visma. De Varssevelder zat al snel weer op de fiets. Na twee weken kon hij alweer pijnvrij trainen.

"Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken. Ook op mijn leeftijd kijk ik er nog steeds naar uit om een rugnummer op te spelden en de wielrenner Robert Gesink stukje bij beetje weer verder te ontwikkelen. Ik ben goed genoeg om een rol van betekenis te spelen de komende week, anders had ik verstek laten gaan."

In de Ronde van Catalonië rijdt Gesink in dienst van Roglic. Voor Jumbo-Visma is de Spaanse rittenkoers, met zeven zware bergritten, een ultieme test voor de Giro d'Italia (6-28 mei). Roglic is de beoogde kopman voor de Giro en een groot deel van de Giro-selectie van de Nederlandse ploeg rijdt in Catalonië.

Roglic maakte vorige week grote indruk in de Tirreno-Adriatico. De drievoudig winnaar van de Vuelta won drie ritten achter elkaar en pakte ook de eindzege. Zijn rivaal Tadej Pogacar deed niet mee aan de Tirreno. Hij reed net als Tour-winnaar en Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard Parijs-Nice en won het eindklassement in de Franse rittenkoers.

