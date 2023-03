Van Aert en Pogacar buigen diep: 'Van der Poel is véél sterker dan iedereen denkt'

De overwinning van Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo heeft zaterdag grote indruk gemaakt. Vooral op zijn concurrenten. "Wij waren niet in staat tot wat hij deed. De beste man won vandaag."

Zoals wel vaker stak Tadej Pogacar de lont in het kruitvat. De Sloveense alleskunner demarreerde op de Poggio en kreeg achtereenvolgens Filippo Ganna, Wout van Aert en Van der Poel met zich mee. "Ik was niet sterk genoeg om een gat te slaan", vertelde de tweevoudig Tour-winnaar na afloop.

Het leek erop dat vier renners in de afsluitende kilometers om de zege gingen strijden, maar Van der Poel had daar andere gedachten over. De kopman van Alpecin-Deceuninck versnelde in het zicht van de top en liet zijn concurrenten achter zich.

"Ik kon hem niet volgen", blikte Pogacar terug op de beslissende aanval van de Nederlander. "Hij was simpelweg te sterk en ik zat er zelf helemaal doorheen. Mathieu sprintte naar de top. Hij sloeg ook meteen een groot gat met ons."

Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Wout van Aert en Mathieu van der Poel op de Poggio. Foto: Getty Images

Van der Poel loopt uit in afdaling

Van Aert, Pogacar en Ganna rondden samen de top van de Poggio en openden de achtervolging, maar Van der Poel was ontketend. De Nederlander breidde de voorsprong op zijn drie belagers in de afdaling zelfs uit.

"Ik probeerde zo snel mogelijk af te dalen", vertelde Van Aert over dit moment. "Ik geloofde lang dat we nog konden terugkomen. Maar in de laatste kilometer weet je dat je slechts voor het podium rijdt."

Ganna snelde in de laatste meters weg bij zijn bondgenoten en werd tweede, op vijftien seconden van Van der Poel. "Ik ben een klein beetje teleurgesteld", zei de Italiaan. "Maar ik voel ook blijdschap. Ik heb volgens mij niets fout gedaan. Ik heb een van mijn beste vermogens ooit op de fiets getrapt."

Wout van Aert feliciteert Mathieu van der Poel. Foto: Getty Images

'De beste man won vandaag'

"Van der Poel was duidelijk de sterkste vandaag", concludeerde Van Aert, die zelf uiteindelijk derde werd. "Chapeau voor de manier waarop hij dit afmaakt. Hij had een goede move en plaatste die op een ideaal moment. Ik kan leven met dit resultaat."

Ook Pogacar kon zichzelf niets verwijten. "Ik had vandaag één doel, en dat was aanvallen. Maar ik was daarna compleet op. Ik zag in de afdaling hoe Van der Poel door de bochten sprintte. Wij waren met z'n drieën niet in staat tot wat hij deed. De beste man won vandaag."