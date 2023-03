Van der Poel treedt in voetsporen van overleden grootvader: 'Doet me zeker iets'

Mathieu van der Poel won zaterdag net als zijn opa Raymond Poulidor in 1961 Milaan-San Remo. De kopman van Alpecin-Deceuninck passeerde solo de finish en werd daarmee de eerste Nederlander sinds 1985 die het Italiaanse wielermonument op zijn naam schreef.

"De manier waarop ik won, had ik zelf ook niet verwacht", jubelde Van der Poel na afloop bij Eurosport. "Ik ben erg blij, want deze wedstrijd wilde ik heel graag winnen."

De 28-jarige Van der Poel is niet alleen de eerste Nederlander in 38 jaar die Milaan-San Remo wint, maar hij treedt ook in de voetsporen van zijn in 2019 overleden grootvader Poulidor.

Poulidor was in 1961 de sterkste in 'La Primavera' en boekte daarmee zijn enige zege in een wielermonument. "Dit net zoals hij kunnen, doet me zeker iets. Maar het is ook bijzonder omdat het een monument is."

De Nederlander sprong vlak voor de top van de Poggio weg uit een groepje met Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna. Hij had een meteen een gaatje te pakken en breidde zijn voorsprong steeds verder uit.

Mathieu van der Poel kwam solo over de finish in San Remo. Foto: Getty Images

'Ik had mijn beste niveau te pakken'

"Ik kon geen beter scenario bedenken", zei Van der Poel. "Op de Cipressa ging het niet zo snel door de wind. Mijn benen voelden toen nog heel goed en ik wilde vlak voor de top van de Poggio in de aanval gaan. Gelukkig vond ik nog een gaatje tussen Pogacar en de muur."

Van der Poel beklom de Poggio zelfs in een recordtijd van vijf minuten en veertig seconden. Daarmee was hij zes seconden sneller dan Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert in 1995.