Ontketende Van der Poel wint Milaan-San Remo als eerste Nederlander in 38 jaar

Mathieu van der Poel heeft zaterdag op fenomenale wijze Milaan-San Remo gewonnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck reed in de finale weg bij zijn medefavorieten en schreef als eerste Nederlander in 38 jaar de Italiaanse klassieker op zijn naam.

Van der Poel was samen met Wout van Aert, Tadej Pogacar en Filippo Ganna de beste op de Poggio. De 28-jarige Nederlander demarreerde in het zicht van de top, breidde zijn voorsprong uit in de afdaling en kwam solo over de meet.

Ganna moest zich op vijftien seconden achterstand tevredenstellen met de tweede plaats. Van Aert eindigde als derde, voor Pogacar. Van der Poels ploegmaat Søren Kragh Andersen won in de groep daarachter de sprint voor de vijfde plek.

Het werd een historische zegetocht voor Van der Poel. Hij is na Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) en Hennie Kuiper (1985) de vierde Nederlander ooit met 'La Primavera' op zijn erelijst. Na tweemaal de Ronde van Vlaanderen is het zijn derde overwinning in een zogeheten wielermonument.

Lelijke valpartij door fietsenrek

De finale van Milaan-San Remo ontbrandde in aanloop naar de Cipressa. De nervositeit in het peloton leidde tot een lelijke valpartij. Enkele renners knalden boven op een fietsenrek aan de zijkant van de weg. BORA-hansgrohe-sprinter Sam Bennett was het voornaamste slachtoffer.

Terwijl de vroege vluchters werden ingerekend, zette Pogacar zijn ploegmaten van Team UAE Emirates op kop. Het tempo ging de hoogte in. Dat werd onder anderen schaduwfavoriet Arnaud De Lie te machtig. Het Belgische toptalent moest lossen.

Een omvangrijke groep denderde vervolgens richting de voet van de Poggio. Deze niet al te steile klim met de top op 6 kilometer van de finish bleek zoals zo vaak de scherprechter van de Italiaanse klassieker.

Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Wout van Aert en Mathieu van der Poel op de Poggio. Foto: Getty Images

Pogacar gelanceerd op Poggio

Tim Wellens lanceerde een aanval van zijn kopman Pogacar. De Sloveense alleskunner kreeg drie topfavorieten met zich mee: Ganna, Van Aert en Van der Poel. Dit kwartet sloeg meteen een flink gat met de overige renners.

Met de top in zicht bleek Van der Poel een extra turbo in huis te hebben. Hij plaatste een verschroeiende demarrage, liet zijn drie medefavorieten achter zich en verbeterde daarbij een record. Nooit beklom iemand zo snel (5 minuten en 40 seconden) de befaamde Poggio.

Ganna, Van Aert en Pogacar konden samenwerken wat ze wilden, Van der Poel zagen ze niet meer terug. De Nederlander schotelde de wereld een spectaculaire afdaling voor en arriveerde solo op de Via Roma in San Remo. Hij had ruimschoots de tijd om zijn feestje te vieren.