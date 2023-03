Vos is hersteld van operatie en keert in Trofeo Binda terug in het peloton

Marianne Vos staat voor haar terugkeer in het peloton. De renster van Jumbo-Visma begint zondag in de Trofeo Alfredo Binda aan haar seizoen, nadat ze vorige maand is geopereerd aan een vernauwing in de bekkenslagader.

Met de operatie hoopt de 35-jarige Vos definitief af te rekenen met de lichamelijke klachten, die haar een groot deel van het veldritseizoen parten speelden. Vos beëindigde haar crossseizoen voortijdig vanwege de klachten. Mede daardoor vielen haar prestaties tegen.

Na de operatie in februari moest Vos zo'n tien dagen rust houden, waarna ze onder de Spaanse zon hard werkte om weer op niveau te komen. Vos won de Trofeo Binda in haar loopbaan al vier keer. De laatste keer was in 2019, toen ze Amanda Spratt en Cecilie Uttrup Ludwig versloeg.

"Het is een koers die ik graag rijd", zegt Vos op de site van haar ploeg. "De eerste wedstrijd van het seizoen brengt altijd wat extra kriebels met zich mee. Ik kijk ernaar uit om met het team deze koers aan te vangen."

"Uiteraard staan er ook enkele mooie koersen verderop dit jaar op het programma, maar de focus ligt voor nu vooral op de voorjaarswedstrijden. Ik heb zin om lekker te gaan koersen", zegt de meervoudig wereldkampioene.