Van der Poel denkt dat hij ook in mindere vorm Milaan-San Remo kan winnen

Mathieu van der Poel denkt dat hij zaterdag kan winnen in Milaan-San Remo, ook al is hij de laatste weken minder in vorm. De Nederlander behoort samen met Wout van Aert en Julian Alaphilippe tot de favorieten voor de zege in de eerste klassieker van het jaar.

"Je hoeft er niet de beste te zijn om er te scoren", zegt Van der Poel een dag voor de koers in gesprek met het Belgische persbureau Belga. De kopman van Alpecin-Deceuninck weet waarover hij praat.

Vorig jaar werd Van der Poel derde in Milaan-San Remo, terwijl hij lang buitenspel had gestaan met rugproblemen. "Dat is het beste bewijs dat je voor deze koers niet de topvorm nodig hebt om te winnen. Maar het liefst heb je die wel."

Van der Poel werd vorige maand voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden, maar kon zich de laatste weken in de Strade Bianche en de rittenkoers Tirreno-Adriatico niet onderscheiden. Toch hoopt hij dat hij zaterdag goed voor de dag kan komen op de befaamde Poggio, de laatste klim voor de finish.

"Zorgen maak ik me niet. Dat doe ik nooit en ook nu niet", zei Van der Poel op de laatste dag van de Tirreno-Adriatico. "Deze week werd er hard gekoerst, de voorbije week was een herstelweek en ik ga ervan uit dat het zaterdag een stuk beter is."

"Het gevoel was deze week niet zo heel goed, maar ook niet dramatisch slecht. Ik wil het positieve meenemen - de lead-out voor Jasper Philipsen lukte heel goed - maar ik geef toe dat ik er meer van had verwacht."

Mathieu van der Poel blonk als aantrekker van de sprint uit. Foto: Getty Images

'Ik rijd mijn eigen koers op de Poggio'

Van der Poel hielp zijn ploeggenoot Jasper Philipsen met goed voorbereidend werk aan twee zeges in de Tirreno-Adriatico. De Belgische sprinter is naast Van der Poel en Søren Kragh Andersen opnieuw een van de speerpunten van Alpecin-Deceuninck, maar de vraag is of hij in San Remo nog in de voorste gelederen rijdt.

"Als Jasper over de Poggio komt en hij zich goed voelt, dan maakt hij meer kans om een sprint te winnen dan ik", weet Van der Poel. "Ik rijd mijn eigen koers op de Poggio, en als ik het daar niet hard maak, dan zal iemand anders het wel doen. Jasper moet gewoon over de Poggio komen, en dat lukte vorig jaar niet."