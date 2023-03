Veelvraat Pogacar wil meer dan alleen Tour winnen: 'Prachtig voor wielerfans'

Het is pas half maart, maar Tadej Pogacar staat al op negen overwinningen. Het is een ongeschreven wielerwet dat je niet in élke wedstrijd mee kan doen om de zege. Maar het 24-jarige wonderkind uit Slovenië zal zaterdag in Milaan-San Remo gewoon weer voluit koersen om te winnen.

Andrej Hauptman weet dat het niet gebruikelijk is dat kopmannen in februari en maart al overwinningen aaneenrijgen. De Sloveen was prof van 1999 tot en met 2006, de tijd dat Lance Armstrong en Jan Ullrich jaar in jaar uit alles op de Tour de France zetten. Alle andere koersen waren niet meer dan een voorbereiding op het grote doel in de zomer.

"Tadej doet het net even wat anders", zei Hauptman voor de Tour van vorig jaar met een grote glimlach. Hij kent Pogacar al heel lang en is tegenwoordig zijn ploegleider bij UAE Team Emirates.

Natuurlijk is de Ronde van Frankrijk ook voor Pogacar de grootste en belangrijkste wedstrijd van het jaar. "Maar het draait niet allemáál om de Tour", zei de tweevoudig winnaar van 'La Grande Boucle' deze maand in het Belgische weekblad HUMO. "Je weet nooit wat er gebeurt, een carrière kan snel voorbij zijn. Daarom wil ik zoveel mogelijk koersen: om zoveel mogelijk te bereiken voor ik stop met wielrennen."

Een blik op zijn fenomenale erelijst onderstreept die gulzigheid. Pogacar staat in zijn vijfde profjaar al op 55 zeges. Hij wint etappekoersen (13 eindzeges in 21 pogingen) en eendaagse wedstrijden (zeven zeges), hij wint kleine en grote koersen en hij wint in het voorjaar, in de zomer en in het najaar.

Tadej Pogacar maakt een buiging na zijn demonstratie in de slotrit van Parijs-Nice. Foto: AFP

Pogacar wint dit jaar vaker dan hij verliest

Dit seizoen staat er voorlopig helemaal geen maat op Pogacar. In zijn eerste dertien koersdagen kwam hij liefst zeven keer als eerste over de finish. Hij was de beste in de Spaanse eendagskoers Jaén Paraiso Interior, won drie van de vijf etappes én het eindklassement in de Ruta Del Sol en drie van de zeven etappes én het eindklassement in Parijs-Nice.

"Ik móét honger hebben: om elke dag hard te trainen, om in de koers tot het gaatje te kunnen gaan, om te winnen, om de beste te willen zijn", zei Pogacar tegen HUMO. "Het gevoel dat je krijgt als je weet dat je zult winnen: dat is het allermooiste van deze sport, en daar gaat niks boven."

Niet iedereen in de wielerwereld is ervan overtuigd dat deze mentaliteit het beste is voor Pogacar. Johan Bruyneel, de voormalige ploegleider van Armstrong, stelde vorige maand in de podcast The Move dat hij het niet verstandig vindt dat de Sloveen zo vroeg in het seizoen al tot het uiterste lijkt te gaan.

"Al die koersen in februari zijn onbelangrijk. Het betekent niets in juli, tijdens de Tour", zei Bruyneel. "Het is mooi dat Pogacar zo'n enthousiaste renner is, maar wat mij betreft zou dat enthousiasme getemperd moeten worden vanuit de ploegleidersauto. Daar moet het berekenend en koud zijn, maar ik zie bij de teamleiding iets te veel passie. Dat versterkt de drang bij Pogacar om zich te tonen."

Deze week vroeg Niki Terpstra zich in zijn column in de Belgische krant Het Nieuwsblad ook af of Pogacar niet te veel wil. "Ik geloof best dat hij deze vorm tot en met de Ronde van Vlaanderen kan aanhouden, maar wat gaat dat betekenen voor de klassiekers erna? Hij rijdt alles en dat is extreem", schreef de vorig jaar gestopte renner. "Als de Tour zijn hoofddoel is, moet UAE Team Emirates hem in mijn ogen toch gaan afremmen."

114e editie van Milaan-San Remo Milaan-San Remo begint zaterdag om 10.10 uur. De finish van de 294 kilometer lange koers wordt verwacht tussen 16.50 en 17.30 uur. Hennie Kuiper is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar (in 1985) van het eerste monument van het jaar.

'Pogacar zorgt elke koers voor spektakel'

De leiding van UAE Team Emirates haalt zijn schouders op over de kritiek. "Tadej was aan het begin van dit seizoen nog niet in absolute topvorm. En als hij ook op 70 procent een wedstrijd kan winnen, waarom zou hij dat dan niet mogen doen?" zei teambaas Mauro Gianetti tegen Het Laatste Nieuws.

Pogacar afremmen lijkt sowieso een onmogelijk opgave. De alleskunner heeft al vaak gezegd dat hij blij is dat hij in een tijdperk rijdt met renners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. Mannen die net als hij het liefst op instinct koersen en niet altijd alleen op hun vermogensmeter kijken.

"Tadej wil altijd aanvallen, hij zorgt elke koers voor spektakel. Voor mij als ploegleider is dat niet altijd even makkelijk", zei Hauptman vorig jaar met een glimlach. "Maar deze moderne manier van wielrennen is prachtig voor de fans."

Niemand in het peloton twijfelt eraan dat Pogacar zaterdag in Milaan-San Remo ook weer zal aanvallen. Vorig jaar versnelde de Sloveen liefst drie keer op de Poggio, het laatste klimmetje van de Italiaanse klassieker. Het leverde hem 'slechts' een vijfde plek op. En motivatie voor dit jaar.

"Milaan-San Remo is zeer onvoorspelbaar en daarom een van de lastigste koersen om te winnen", zei Pogacar deze week. "Maar ik woon niet al te ver van het parcours (hij woont in Monaco, red.) en kan daardoor in de training af en toe de Poggio op rijden. Ik kan niet ontkennen dat in mijn hoofd al veel scenario's zijn langsgekomen voor de finale van zaterdag. Ik ben klaar voor een belangrijk weekend."