Chaos in GP Denain: rare stuurbreuk, gevallen motor en Nederlandse pechvogels

De GP Denain heeft donderdag flink wat chaos en spektakel opgeleverd. De Franse kasseienkoers werd gewonnen door de Colombiaan Sebastián Molano. De Nederlander Tim van Dijke kwam als tweede over de finish en sloeg daarbij uit woede op zijn stuur.

De koers staat te boek als 'mini-Parijs-Roubaix'. De semiklassieker wordt in het noorden van Frankrijk verreden, waar de renners behoorlijk wat kasseistroken krijgen voorgeschoteld. Mathieu van der Poel was in 2019 de laatste Nederlandse winnaar. Deze editie ging Jumbo-Visma-talent Olav Kooij als een van de favorieten van start.

Dat de Franse eendagswedstrijd vaak bol staat van de opmerkelijke momenten, ondervond Hugo Hofstetter aan den lijve. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic brak zijn stuur op 46 kilometer van de finish. De linkerhandgreep hing er losjes bij.

Op zich niets geks; wielrenners breken wel vaker een stuur. Hofstetter kreeg een nieuwe fiets en vervolgde zijn weg. Het werd pas opmerkelijk toen hij even later met hetzelfde euvel werd geconfronteerd. Ditmaal was zijn réchterhandgreep afgebroken.

Motor onderuit in peloton

Ook Kooij kreeg zijn portie pech toebedeeld. Het 21-jarige toptalent raakte meerdere malen achterop door een valpartij in het peloton, maar wist telkens terug te keren. Jumbo-Visma zette zich in de finale op kop om de vroege vluchters in te rekenen, zodat Kooij om de overwinning kon sprinten.

Onder deze vluchters bevond zich Van Dijke. De ploegmaat van Kooij kon zich in de kopgroep gedeisd houden en schermen met het gegeven dat zijn kopman zich in de groep daarachter bevond. Het zag er zodoende zonnig uit voor Jumbo-Visma.

Sprinter Kooij sleep de messen, maar werd op de laatste kasseistrook op 12 kilometer van de finish voor de zoveelste keer met onheil geconfronteerd. Een motor van de organisatie ging tegen de vlakte en veroorzaakte een breuk in het peloton. Kooij raakte opnieuw achterop en was kansloos voor de zege.

Van Dijke mag voor eigen kans gaan

Dat betekende dat Van Dijke in de kopgroep voor zijn eigen kans mocht gaan. De 23-jarige Nederlander speelde het sluw. Hij liet zijn vier medevluchters het werk doen en wachtte op een kans voor een late aanval.

Van Dijke zette zijn demarrage op 600 meter van de finish in. Hij versnelde furieus, maar viel twee seconden later stil doordat hij met zijn voet uit zijn pedaal schoot. Daarmee was de aanval van Van Dijke tenietgedaan.

Met de moed der wanhoop probeerde hij vervolgens de veel snellere Molano in de sprint te verslaan, maar dat bleek een kansloze opdracht. De Colombiaan van UAE Team Emirates won overtuigend, terwijl Van Dijke flink balend over de finish kwam. Hij beukte hard op zijn stuur. De tweede plek zal nauwelijks als een schrale troost voelen.

