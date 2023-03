Bestrafte renster Faulkner hoopt dat UCI glucosemeter in toekomst wél toestaat

Kristen Faulkner, de wielrenster die dinsdag door de UCI werd bestraft voor het dragen van een glucosemeter in Strade Bianche, hoopt dat het apparaatje in de toekomst wél wordt toegestaan. Volgens de dertigjarige Amerikaanse is de meter van belang voor de gezondheid.

Faulkner raakte haar derde plek in Strade Bianche kwijt omdat ze tijdens de koers een glucosemeter op haar linkerbovenarm had zitten. Het apparaatje wordt steeds populairder onder wielrenners, maar is tijdens koersen verboden.

Een glucosemeter zorgt ervoor dat ploegen de fysieke staat van hun renners tot in detail in de gaten kunnen houden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien wanneer een suikertekort dreigt en bepalen welk dieet het best bij een renner past.

Faulkner laat in een verklaring op sociale media weten dat haar glucosemeter tijdens Strade Bianche uit stond. Ze zegt dat ze het apparaatje droeg omdat het minstens twee weken op je lichaam moet zitten en moeilijk te verwijderen is.

"Ik heb in wedstrijden nog nooit glucosedata gebruikt. Ik heb de UCI van voldoende bewijs voorzien", schrijft ze. "Ik dacht dat ik gewoon met dat apparaatje kon koersen als het uit stond, omdat het niet prestatiebevorderend is."

Als je goed kijkt, zie je op de bovenarm van Kristen Faulkner de glucosemeter zitten. Foto: Getty Images

'Heb nooit de regels willen overtreden'

Volgens Falkner blijft de UCI er ondanks haar uitleg bij dat het dragen van een niet-werkende glucosemeter verboden is. "Het is geen moment mijn bedoeling geweest om regels te overtreden of ergens op een oneerlijke manier voordeel uit te halen."

"Ik hoop dat er een moment komt dat de glucosemeters wél worden toegestaan. Ik denk dat ze kunnen bijdragen aan onze fysieke gezondheid, hoewel dat misschien een discussie voor later is."