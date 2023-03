De Kleijn klopt Gaviria in Milaan-Turijn en boekt grootste overwinning in loopbaan

Delen via E-mail

Arvid de Kleijn heeft woensdag zijn grootste overwinning in zijn loopbaan geboekt. De Nederlander schreef de Italiaanse eendagskoers Milaan-Turijn op zijn naam door Fernando Gaviria in de massasprint te kloppen.

De Kleijn kwam op 150 meter van de streep op kop en hield Gaviria knap achter zich. De Nederlander week daarbij wel van zijn lijn af en reed de Colombiaanse winnaar van twee Tour-etappes bijna in de hekken, maar na beraad mocht de Gelderlander zijn zege behouden.

De 28-jarige De Kleijn boekte voor zijn zege in Turijn al vijf overwinningen, maar won nog nooit een koers van het kaliber Milaan-Turijn. Eerder schreef hij een rit in de vierdaagse van Duinkerken, de Route Adélie de Vitré, een rit in de Ronde van Turkije, de Druivenkoers en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op zijn naam.