Emotionele Kopecky eert overleden broer met zege in Nokere Koerse

Lotte Kopecky heeft woensdag een groots eerbetoon aan haar zaterdag overleden broer Seppe gebracht door Nokere Koerse te winnen. De Belgische renster van SD Worx kwam na een solo zichtbaar geëmotioneerd als eerste over de finish.

De 27-jarige Kopecky zou Nokere Koerse eigenlijk helemaal niet rijden. Ze had na haar zege in de Omloop Het Nieuwsblad en de tweede plaats in Strade Bianche een rustperiode ingelast tot Gent-Wevelgem.

"De bedoeling was om echt te koersen en dat hebben we gedaan. De benen die ik had. We reden met z'n tweeën vandaag", zei een geëmotioneerde Kopecky in een eerste reactie na de finish in Nokere.