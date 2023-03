Van der Poel ziet concurrent Pidcock afhaken voor Milaan-San Remo

Kanshebber Tom Pidcock moet Milaan-San Remo zaterdag aan zich voorbij laten gaan. De winnaar van Strade Bianche heeft een hersenschudding en moet rust nemen. Het betekent dat Mathieu van der Poel een concurrent ziet wegvallen.

Pidcock kwam afgelopen zaterdag ten val tijdens de slotrit van Tirreno-Adriatico. In de vierde rit was de 23-jarige Brit ook al onderuitgegaan. Zijn ploeg INEOS Grenadiers laat woensdag weten dat Milaan-San Remo te vroeg komt.

"Dit is natuurlijk teleurstellend voor zowel Tom als de ploeg. We hebben in Strade Bianche zijn vorm gezien. Die wilde hij ook in Milaan-San Remo etaleren", zegt INEOS-ploegleider Rod Ellingworth.