Faulkner uit uitslag Strade Bianche geschrapt vanwege gebruik glucosemeter

Kristen Faulkner is dinsdag haar derde plaats in de Strade Bianche kwijtgeraakt. Hoewel wielerunie UCI niet meldt waarom ze gediskwalificeerd is, is dat zeer waarschijnlijk gebeurd omdat de renster van Team Jayco AlUla een glucosemeter heeft gebruikt.

De glucosemeter is de laatste jaren steeds populairder geworden in het wielrennen. Het gebruik ervan tijdens een koers is verboden. Renners gebruiken deze apparaten regelmatig tijdens trainingen.

Met een glucosemeter kunnen wielerploegen hun renners tot in detail monitoren. Zo kan per renner worden bepaald wanneer hij of zij tegen een suikertekort aanloopt en welk dieet het best bij een renner past.

Faulkner bereikte begin deze maand na een solo de poorten van Siena, maar werd op de steile slotklim richting de Piazza del Campo nog gepasseerd door Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky, ploeggenotes bij SD Worx. Vollering won vervolgens de sprint.