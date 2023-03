Pogacar trots na galavoorstelling in Parijs-Nice: 'Concurrentie was heel goed'

Bij Tadej Pogacar overheerst de trots na zijn indrukwekkende solo in Parijs-Nice. De Sloveen won zondag de slotrit na een aanval van 20 kilometer en gaf de eindzege in de Franse rittenkoers daarmee extra glans.

"Het is altijd een doel en een droom van mij geweest om Parijs-Nice te winnen", jubelde Pogacar. "Dit is ongelooflijk. Ik ben dan ook heel blij met de eindzege."

"Er wordt vaak gezegd dat de aanval de beste verdediging is", zei hij. "Ik ken het parcours heel goed dankzij mijn trainingen en voelde me ook heel goed. Daardoor wist ik precies waar ik kon aanvallen en hoeveel ik kon geven tot de top."

Uiteindelijk kwam Pogacar ruim een halve minuut eerder dan Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard en Gaudu over de finish. In het algemeen klassement hield hij de Fransman een kleine minuut achter zich en de Deen ruim anderhalve minuut.

Toch was de tweevoudig Tour-winnaar onder de indruk van de tegenstand. "De concurrentie was heel goed hier. Ik ben trots om met Gaudu en Vingegaard op het podium te staan, want zij zijn ook van topklasse."

Pogacar maakte zijn debuut in Parijs-Nice en won eerder deze week al twee etappes in de 'Koers naar de Zon'. In totaal boekte hij dit seizoen al negen overwinningen. Ook in de Ruta del Sol was hij goed voor drie ritzeges en de eindzege.