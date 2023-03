Van der Poel loodst Philipsen opnieuw naar ritwinst Tirreno, Roglic grijpt eindzege

Mathieu van der Poel heeft Jasper Philipsen zondag weer aan een ritzege geholpen in Tirreno-Adriatico. De Nederlander verrichte een knappe lead-out in de massasprint van de slotrit. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic stelde zijn eindzege veilig.

Van der Poel trok de sprint in San Benedetto del Tronto aan voor zijn Alpecin-Deceuninck-ploegmaat Philipsen, die opnieuw heerste in de sprint. Dylan Groenewegen werd tweede achter de Belg, terwijl Fabio Jakobsen geen rol van betekenis speelde. De Italiaan Alberto Dainese werd derde.

Het betekende de tweede ritzege deze week voor Philipsen. Woensdag was hij in de tweede etappe ook al de beste. Toen klopte hij - mede dankzij uitstekend werk van Van der Poel - de Duitser Phil Bauhaus en de Eritreeër Biniam Girmay in de massasprint.

In de relatief eenvoudige slotrit met start en finish in San Benedetto del Tronto kon Roglic de eindzege nauwelijks meer ontgaan. Hij begon de etappe met een comfortabele voorsprong van achttien seconden op nummer twee João Almeida en finishte gemakkelijk in het peloton.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Roglic heerste in Tirreno-Adriatico

Voor Roglic betekent de eindzege de bekroning op een succesvolle week in de rittenkoers in Italië. Zaterdag boekte hij zijn derde achtereenvolgende etappezege en daarmee werd hij de eerste renner sinds Oscar Freire in 2005 die drie ritten op rij won in Tirreno-Adriatico.

Smetje voor Jumbo-Visma was het uitvallen van Wilco Kelderman. De Nederlander ging zaterdag onderuit en verscheen zondag niet meer aan de start. Hij is teruggevlogen naar Nederland. Het is onduidelijk hoelang Kelderman uit de roulatie is.

Kelderman heeft in de komende maanden onder meer de Ronde van Catalonië en Ronde van Italië op het programma staan. In de Giro is het de bedoeling dat hij in dienst rijdt van Roglic, die in de Italiaanse rittenkoers de kopman van de Nederlandse ploeg is.