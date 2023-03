Pogacar vermorzelt concurrentie in slotrit en stelt eindzege Parijs-Nice veilig

Tadej Pogacar heeft zondag op indrukwekkende wijze de 81e editie van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De 24-jarige Sloveen gaf zijn eindzege cachet door naar de overwinning in de zware slotrit te soleren. Dat was zijn derde etappezege in de rittenkoers.

Op ongeveer 20 kilometer van de meet lanceerde Pogacar op de Col d'Èze het offensief dat door niemand kon worden beantwoord. Ook Jonas Vingegaard, de Tour de France-winnaar van vorig jaar, en David Gaudu, de nummer twee in het klassement, moesten passen toen de renner van UAE Team Emirates aanzette.

Pogacar was al vroeg zeker van de zege. Nummer twee Vingegaard finishte op 34 seconden. De Deen won de sprint van een achtervolgende groep. Gaudu passeerde als derde de streep, voor Simon Yates en Matteo Jorgenson.

De laatste etappe van de 'Koers naar de Zon' bevatte vijf gecategoriseerde beklimmingen, waaronder de Col d'Èze, traditioneel een scherprechter in Parijs-Nice.

Het geaccidenteerde parcours was avonturiers op het lijf geschreven en het regende dan ook aanvallen. Net als zaterdag koos ook Pascal Eenkhoorn voor het offensief, maar de grote groep waarvan de Nederlands kampioen deel uitmaakte kreeg niet de ruimte.

Op de een na laatste col trok Wout Poels ten aanval. Ook de 35-jarige renner van Team Bahrain Victorious slaagde er niet in weg te blijven, doordat het UAE Team Emirates van de gretige Pogacar het tempo achter hem hoog hield. Op de Col d'Èze ontbond de klassementsleider vervolgens zijn duivels.

Eindklassement Parijs-Nice: 1. Tadej Pogacar (Slv) - 24.01.38

2. David Gaudu (Fra) - + 0.53

3. Jonas Vingegaard (Den) - + 1.39

4. Simon Yates (GBr) - + 2.14

5. Gino Mäder (Zwi) - + 2.56

6. Neilson Powless (VSt) - + 3.17

7. Romain Bardet (Fra) - + 3.19

8. Matteo Jorgenson (VSt) - + 3.19

9. Pavel Sivakov (Fra) - + 4.05

10. Jack Haig (Aus) - + 4.56

Pogacar dit seizoen zeer dominant

Op Pogacar staat dit seizoen voorlopig geen maat. De Tour de France-winnaar van 2020 en 2021 schoot op 13 februari uit de startblokken door te zegevieren in Jaén Paraiso Interior, een Spaanse eendagskoers. Daarna schreef hij op overtuigende wijze de Ruta del Sol op zijn naam: drie van de vijf ritten gingen naar de Sloveen.

In Parijs-Nice, een koers die nog ontbrak op zijn erelijst, greep Pogacar woensdag de macht door de bergrit met aankomst in La Loge des Gardes te winnen. Zaterdag toonde de klimmer opnieuw zijn klasse met een triomf op de Col de la Couillole en zondag zette hij de kroon op het werk.

Op de erelijst van Parijs-Nice is Pogacar de opvolger van Primoz Roglic, die deze week actief is in Tirreno-Adriatico.