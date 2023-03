Roglic geniet in Tirreno-Adriatico: 'Niet verwacht zo snel weer op niveau te zijn'

Primoz Roglic rijdt deze week met een brede glimlach in het peloton van Tirreno-Adriatico. De Sloveen boekte zaterdag zijn derde opeenvolgende ritzege, verstevigde zijn leidende positie én voelt zich uitstekend.

"Dit is weer een heerlijke overwinning", zei Roglic na zijn ritwinst in de straten van finishplaats Osimo. "Ik had niet verwacht zo snel weer op dit niveau te zijn. Ik geniet gewoon van het feit dat ik weer op de fiets zit in wedstrijdverband."

Roglic voltooide in Osimo zijn hattrick en is de eerste renner sinds Oscar Freire in 2005 die drie etappes op rij wint in Tirreno-Adriatico. Ook in het klassement domineert hij. Met alleen nog een relatief eenvoudige slotrit kan de eindzege hem nauwelijks nog ontgaan.

Het contrast is groot met een groot deel van vorig seizoen. De Jumbo-Visma-renner moest zich uit de Tour de France en Vuelta a España terugtrekken vanwege fysiek malheur. Ook miste hij het WK wielrennen in Australië.

Hoewel het Roglic allemaal nu wél voor de wind gaat, wil hij niet te hard van stapel lopen. "Het is een goed teken voor de Giro, maar het is alleen maar een teken", zei de nuchtere Sloveen. "Het gaat erom dat je er daar weer staat en dat is weer iets heel anders."